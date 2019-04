Tra i singoli musicali più attesi di questa settimana c’è senza dubbio “Domenica” di Coez, estratto dall’album di successo “è sempre bello“.

Questo disco è ancora in vetta nelle classifiche musicali italiane ed è stato ascoltato più di 50 milioni di volte nei servizi di streaming musicale.

Il significato di Domenica

Domenica ci riporta indietro nel tempo e Coez canta di domeniche spensierate, quelle in cui, quando arriva la sera, ci si sente pienamente soddisfati. Il tema della canzone è 100% eighties, tra synthwave e suoni electro-hip-hop.

La canzone è stata scritta da Niccolò Contessa e Silvano Albanese.

Come Valerio Scanu, anche Coez sta per celebrare i suoi 10 anni di carriera come artista solista. Sino a un anno e mezzo fa non era molto conosciuto ai più, ma l’album Faccio Un Casino (doppio platino), ha segnato il suo ingresso a pieno titolo nella storia della musica italiana di successo.

Il nuovo tour di Coez inizierà con tre spettacoli a Roma, il 28 maggio 2019 (già sold out), 29 maggio e il 30 maggio al Palazzetto dello Sport. Proseguirà a settembre all’Arena di Verona e poi arriverà a Torino, Ancona, Milano, Livorno, Firenze, Bologna, Acireale, Napoli e Bari. Qui sotto trovate il testo della canzone Domenica.

Testo di Domenica di Coez

[Strofa 1]

Vorrei fosse domenica

Andare in bici senza mani

Una risata isterica

E sconvolgere i tuoi piani

E volare senz’elica

Senz’elica con te

Vorrei fosse domenica

Niente stadio né partite

Una coda patetica

Su questa statale andare

Volare senz’elica

Senz’elica io e te

[Ritornello]

È come se fossimo bambini

Come se fossimo destini

Che si corrono accanto

Con le mani nel vento

Come fosse domenica con te, con te

[Strofa 2]

Vorrei fosse domenica

Tu coi piedi sul cruscotto

Io il braccio che penzola

L’orologio sotto al sole che scotta

E ripenso alla mia vita senza te

Vorrei fosse domenica

E tua madre fosse meno, un po’ meno nevrotica

E tuo padre oggi bevesse soltanto acqua tonica

Io e te a ridere

[Ritornello]

È come se fossimo bambini

Come se fossimo destini

Che si corrono accanto (che si corrono accanto)

Con le mani nel vento (con le mani nel vento)

Come fosse domenica con te, con te

[Pre-Ritornello]

Vorrei fosse domenica

Vorrei fosse domenica

E stringi la giornata fra le dita

Che tra poco è già finita

Così è la vita

Così è la vita

[Ritornello]

È come se fossimo bambini

Come se fossimo destini

Che si corrono accanto (che si corrono accanto)

Con le mani nel vento (con le mani nel vento)

Come fosse domenica con te, con te

Come fosse domenica con te

(Che si corrono accanto)

Con te

(Con le mani nel vento)

Come fosse domenica con te, con te

[Outro]

Come fosse domenica con te

(Che si corrono accanto)

Con te

(Con le mani nel vento)

Come fosse domenica con te, con te