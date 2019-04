La star di Hollywood Leonardo DiCaprio sarà il protagonista della nuova pellicola del regista messicano Guillermo Del Toro

Secondo Variety sembrerebbe ormai certa la collaborazione tra Leonardo DiCaprio e il regista messicano Guillermo Del Toro.

II titolo del film sarà Nightmare Alley e DiCaprio, quindi, è in trattativa per il ruolo da protagonista. Al momento Di Caprio è impegnato in vari lavori, e luglio tornerà al cinema con il nuovo film di Quentin Tarantino Once Upon a Time in Hollywood.

Dopo la vittoria dell’Oscar e del Leone d’Oro a Venezia per La forma dell’acqua, Guillermo Del Toro tornerà con Nightmare Alley, che sarà tratto dall’omonimo libro di William Lindsay Gresham, da cui era già stato tratto un film nel 1974 con Tyrone Power. La storia racconta l’alleanza tra un delinquente che per lavoro si dedica alle truffe (che sarà appunto Leonardo DiCaprio) e uno psichiatra un po’ atipico, ovvero che ha lo scopo di imbrogliare i suoi pazienti, che, inizialmente dopo un’amicizia e una forte intesa, vedono incrinare il loro rapporto a causa di inganni e manipolazioni.

L’inizio delle riprese è programmato per il prossimo autunno e la sceneggiatura sarà scritta dallo stesso Del Toro insieme a Kim Morgan.

Per Leonardo DiCaprio non sarà un’impresa ardua interpretare questo ruolo, infatti l’attore è solito interpretare ruoli del genere, si pensi a The Wolf of Wall Street o Prova a prendermi che hanno reso celebre la sua carriera da attore, fino a portarlo alla vittoria del premio Oscar con il film The Revenant.