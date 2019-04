Il video musicale di Medellin è per ora uno dei miei video preferiti in cui appare la regina del pop Madonna.

La cura dei dettagli, la produzione, i tanti temi trattati, la fotografia e poi c’è lei… Madonna! La cantante è incredibile nonostante i suoi 60 anni… si è proprio vero, ha 60 anni.

Quindi il titolo “Madonna lecca i piedi di Maluma” è riduttivo perché il video musicale creato per Medellin è un’opera visiva che sposa la musica moderna e che inquadra due generazioni diverse: quella di Madonna e quella di Maluma. Le confronta e le esalta per molti versi.

E’ davvero difficile scegliere una scena preferita del video musicale di Medellin. Il regista Quentin Tarantino – feticista conclamato – avrebbe sicuramente apprezzato la scena in cui Madonna inizia a leccare le dita dei piedi di Maluma.

Solo Madonna potrebbe osare in questo modo… la sua personalità sarà difficile da ereditare… capito attuali popstar?

Qui sotto alcune foto tratte dal video musicale di Medellin

60 anni e non dimostrarli…

Gli dona la giacca rossa a Maluma?

Madonna in formato trasgressive

Madonna e Maluma nel video di Medellin

Madonna lecca i piedi di Maluma nel video di Medellin

Ho ascoltato diverse volte Medellin da quando è stato rilasciato la scorsa settimana. Continuo a pensare che non abbia le potenzialità giuste per diventare un vero successo discografico, ma a mio avviso non si tratta di una priorità per Madonna in questo momento. Lei ha collezionato tante hit nella sua carriera e ora vuole solo realizzare canzoni che riescono a comunicare al meglio la sua personalità. Vuole divertirsi e fa bene.

Prima di chiudere questo articolo vorrei parlarvi del significato di Medellin.

Il significato di Medellin

Nella sua nuova canzone ispirata al cha-cha, Madonna canta di un sogno che aveva a 17 anni, ben 43 anni fa.

Medellin è una canzone romantica in cui Madonna e Maluma interpretano il ruolo di due aspiranti amanti. Maluma è un musicista colombiano e, di conseguenza, la traccia è in inglese e in spagnolo. Inoltre è ambientata nel suo paese d’origine, la Colombia.

L’aspetto fantasy di questa canzone gioca molto con il personaggio di Madonna che in realtà non può essere in Colombia, ma piuttosto sta solo immaginando la sua presenza nella città dei Narcos. In altre parole, lei e Maluma stanno sognando una relazione insieme.

Medellin fa parte del complesso puzzle dell’album Madame X, poiché in tutto il progetto discografico Madonna assume il ruolo di un agente segreto con diverse identità.

Il tema coerente che viene riprodotto in Medellin è che i due cantanti sono romanticamente affascinati l’uno dall’altra.

