Da ieri – 26 aprile 2019 – è in rotazione nelle radio italiane il nuovo singolo di Valerio Scanu dal titolo “Affrontiamoci“.

Affrontiamoci è stato scritto da più artisti: Giulia Capone, Davide Papasidero e Niccolò Verrienti ed è stato distribuito dall’etichetta di Valerio, la Naty Love You.

Il significato di Affrontiamoci

“Affrontiamoci è uno stimolo al confronto tra noi stessi e le nostre vite – commenta Valerio Scanu spiegando il significato della sua canzone. È un invito a guardarci un po’ più da vicino per scoprire che lasciando andare via i propri fantasmi è più facile ripartire e che è proprio da un momento di dolore che tutto può assumere un nuovo senso”.

E dopo la pubblicazione di Affrontiamoci cosa farà Valerio? Il cantante sardo sta preparando il suo tour estivo, che servirà anche per celebrare i 10 anni di carriera di Scanu. Nella scaletta, oltre ai nuovi singoli, ci saranno anche i brani che hanno contraddistinto il percorso musicale dell’artista.

Il decimo compleanno era stato già festeggiato da Valerio Scanu il 5 ottobre scorso attraverso la pubblicazione del nuovo album “Dieci”. L’album ha avuto un debutto top nelle prime settimane di pubblicazione e siamo sicuri che Affrontiamoci contribuirà a riportare il disco nelle vette delle classifiche musicali. Qui sotto il testo della canzone.

Testo di Affrontiamoci

Camminavo in questa vita

come in una selva oscura

certo anche a mezzanotte

niente poi si avvera

Si può odiare un sentimento

se ferisce anche da spento

poi sul fondo di un addio ritrovare il senso

Capirò perché

tutto ha inizio da quida un dolore lento che ci muoverà

affrontiamoci

come fa bene il vento agli alberi

Per un ramo ogni foglia

che si stacca è una tortura

lascio andare i miei fantasmi

in cerca di paura

non so quale Dio ti ha fatto

così mobile e moderno

molta gente mi ha guardato solo dall’esterno

Capirò perché

tutto ha inizio da qui

da un dolore lento che ci muoverà

affrontiamoci

come fa bene il vento agli alberi

Scriverò un percorso che arrivi fin qui

dove si fa spazio la tua volontàconfrontiamoci

con la vita e le sue abitudini

Affrontiamoci

Capirò perché

tutto ha inizio da qui

da un dolore lento che ci muoverà

affrontiamoci

come fa bene il vento agli alberi

Scriverò un percorso che arrivi fin qui

dove si fa spazio la tua volontà

confrontiamoci

con la vita e le sue abitudini