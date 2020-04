Il lockdown e il distanziamento sociale non permetteranno al Concerto del Primo Maggio di procedere in modo tradizionale, in diretta da Piazza San Giovanni a Roma, ma questo non significa che non avverrà. Il Concerto avrà infatti luogo anche se in maniera differente.

Ancora una volta la musica non si ferma e il Direttore Artistico Massimo Bonelli ha voluto trovare delle soluzioni alternative per poter regalare al pubblico lo spettacolo nel rispetto delle norme.

“Sarà un adattamento televisivo, una serata meno musicale rispetto al concerto di Piazza San Giovanni. Una trasmissione più televisiva del solito con una parte più corposa dedicata alla parola, ma ci sono tutti gli elementi perchè ci possa essere un concerto molto godibile”

In diretta dal Teatro delle Vittorie di Roma, verrà trasmesso su Rai 3 e prevederà ospiti e collegamenti per affrontare il tema de “Il lavoro in Sicurezza: per Costruire il Futuro”, come è stato intitolato il programma.

Ovviamente non mancherà la musica: per quest’occasione gli artisti non si esibiranno dalle proprie abitazioni ma da vere e proprie location per garantire immagini e sound di qualità superiore rispetto a quelli che si possono ottenere con una diretta streaming realizzata attraverso uno smartphone o un computer.

Tra gli artisti annunciati troviamo: Gianna Nannini, Vasco Rossi, Zucchero, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Fulminacci, Irene Grandi, Le Vibrazioni, Leo Gassmann, Lo Stato Sociale, Margherita Vicario, Niccolò Fabi, Noemi, l’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia, Paola Turci, Rocco Papaleo, Tosca, Alex Britti, Bugo, Cristiano Godano, Dardust, Edoardo ed Eugenio Bennato, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Fasma e Aiello.

I cantanti si esibiranno principalmente presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma ma non solo: chi dalla Terrazza Martini di Milano, chi dal Museo del Novecento e chi da Piazza Maggiore a Bologna. Verranno inoltre coinvolte anche le città di Napoli, Firenze e non mancheranno senza dubbio sorprese. Le location sono state scelte in base alla collocazione attuale degli artisti che si trovano ovviamente impossibilitati a spostarsi da una città all’altra.

Non sarà quindi il classico Concertone del Primo Maggio, ma a detta del Direttore Bonelli per le condizioni con le quali è stato organizzato le aspettative sono state ben superate.

L’appuntamento è per venerdì 1 Maggio su Rai 3 alle ore 20.