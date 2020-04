La band inglese The 1975 ci riporta agli anni ’80 con il nuovo singolo “If You’re Too Shy (Let Me Know)” che farà parte del nuovo album “Notes on a Conditional Form” in uscita il prossimo 22 Maggio.

Il brano era già stato presentato in esclusiva al pubblico durante uno dei concerti del tour inglese lo scorso Febbraio, ma arriva ufficialmente sulle piattaforme digitali solo ora e accompagnato da un video ufficiale.

“If You’re Too Shy” racconta l’evoluzione di una storia nata online, con una ragazza misteriosa che sembra non apparire in nessun altro modo se non dietro uno schermo.

“Beh, ho trovato un motel, sembra spazzatura

Credo ci sia stato un omicidio, non ci lasceranno entrare

Devo tornare indietro, devo vedere la ragazza sullo schermo

Lei dice: ‘forse mi potresti piacere di più se ti togliessi i vestiti

Non sto giocando con te tesoro, credo tu dovresti provarci’” Estratto dal testo di If You’re Too Shy

Il nuovo singolo riprende un sound anni ’80 che va a differenziarsi da alcuni brani che abbiamo avuto modo di ascoltare finora e che faranno parte del nuovo progetto, a dimostrazione del fatto che ci sarà più di un’influenza al suo interno. Solo qualche settimana fa la band aveva rilasciato la ballad “Jesus Christ 2005 God Bless America” in duetto con Phoebe Bridgers.

È stata pubblicata anche la performance di “If You’re Too Shy” che va a rappresentare il video ufficiale e che vede la band allineata in una stanza completamente bianca e vuota mentre esegue il brano.

I The 1975 dovrebbero far tappa in Italia nel mese di Ottobre portando le loro hit e il nuovo disco sul palco del Fabrique di Milano. Tuttavia non è ancora chiaro se l’evento verrà posticipato o cancellato, il pubblico dovrà aspettare che vengano ufficializzate nuove direttive per i mesi autunnali e gli eventi in programma.

Nel frattempo date un ascolto e fateci sapere cosa ne pensate della nuova traccia di “Notes on a Conditional Form” che ricordiamo sarà disponibile dal 22 Maggio.

Traduzione del testo di If You’re Too Shy (Let Me Know) dei The 1975

[Verso 1]

La vedo online tutto il tempo

Sto provando a non fissare lì sotto

Mentre parla del suo momento difficile

La ragazza dei tuoi sogni, sai cosa intendo

C’è qualcosa del suo sguardo che ti rende nervoso

E dici cose che non intendi davvero

[Pre-Ritornello]

Beh, ho trovato il mio hotel e ho chiamato le gemelle

Sono le sette del mattino quindi non mi faranno entrare

Ho bisogno di tornare indietro, devo vedere la ragazza sullo schermo

(E poi l’ho chiamata e mi ha detto)

[Ritornello]

“Forse mi potresti piacere di più se ti togliessi i vestiti

Non sto giocando con te, tesoro, credo tu dovresti provarci”

Lei ha detto, “Forse mi potresti piacere di più se ti togliessi i vestiti

Voglio vedere e smettere di pensare, se sei troppo timido allora-

Troppo timido allora fammelo sapere”

[Verso 2]

Non indosso nulla ogni volta che mi chiami

E inizio a sentirmi strano a riguardo

A volte è meglio se ci pensi

Questa volta, penso che ci berrò su

Ma la vedo online e non penso che dovrei chiamarla

Tutte le volte, voglio solo un lieto fine

E sto fingendo che il suo sguardo non mi importi

Mentre mi dà del filo da torcere

[Pre-Ritornello]

Beh, ho trovato un motel, sembra spazzatura

Penso ci sia stato un omicidio, quindi non ci lasceranno entrare

Ho bisogno di tornare indietro, devo vedere la ragazza sullo schermo

[Ritornello]

“Forse mi potresti piacere di più se ti togliessi i vestiti

Non sto giocando con te, tesoro, credo tu dovresti provarci”

Lei ha detto, “Forse mi potresti piacere di più se ti togliessi i vestiti

Voglio vedere e smettere di pensare, se sei troppo timido allora-

Troppo timido allora fammelo sapere

Ma se sei troppo timidi allora fammelo sapere

Se sei troppo timido allora lasciami andare”



[Bridge]

La vedo online

Tutto il tempo

[Ritornello]

Lei ha detto: “Forse mi potresti piacere di più se ti togliessi i vestiti

Non sto giocando con te, tesoro, credo tu dovresti provarci”

Lei ha detto, “Forse mi potresti piacere di più se ti togliessi i vestiti

Voglio vedere e smettere di pensare, se sei troppo timido allora-

Troppo timido allora fammelo sapere”

Testo di If You’re Too Shy (Let Me Know) dei The 1975

[Verse 1]

I see her online, all the time

I’m trying not to stare down there

While she talks about her tough time

Girl of your dreams, you know what I mean

There’s something ‘bout her stare that makes you nervous

And you say things that you don’t mean

[Pre-Chorus]

Well, I found my hotel, I called up the twins

It’s seven in the morning, so they won’t let me in

I need to get back, I’ve gotta see the girl on the screen

(And then I phoned her and she said)

[Chorus]

“Maybe I would like you better if you took off your clothes

I’m not playing with you, baby, I think that you should give it a go”

She said, “Maybe I would like you better if you took off your clothes

I wanna see and stop thinking, if you’re too shy then let me-

Too shy then let me know”

[Verse 2]

I’ve been wearing nothing every time I call you

And I’m starting to feel weird about it

Sometimes it’s better if you think about it

This time, I think I’m gonna drink through it

But I see her online, and I don’t think that I should be calling

All the time, I just wanted a happy ending

And I’m pretending I don’t care ‘bout her stare

While she’s giving me a tough time



[Pre-Chorus]

Well, I found a motel, it looked like the bins

I think there’d been a murder, so we couldn’t get in

I need to get back, I’ve gotta see the girl on the screen

[Chorus]

“Maybe I would like you better if you took off your clothes

I’m not playing with you, baby, I think that you should give it a go”

She said, “Maybe I would like you better if you took off your clothes

I wanna see and stop thinking, if you’re too shy then let me-

Too shy then let me know

But if you’re too shy then let me know

If you’re too shy then let me go”

[Bridge]

I see her online

All the time

[Chorus]

She said, “Maybe I would like you better if you took off your clothes

I’m not playing with you, baby, I think that you should give it a go”

She said, “Maybe I would like you better if you took off your clothes

I wanna see and stop thinking, if you’re too shy then let me-

Too shy then let me know”