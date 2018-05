Catalogo Netflix giugno 2018: tutte le serie tv e i film in arrivo

Ecco tutto quello che troverete di nuovo sulla piattaforma Netflix dal mese di giugno 2018

Pronti per un altro mese di serie tv e film su Netflix? Ecco tutte le novità in arrivo sulla piattaforma streaming, tante serie tv e nuovi film in arrivo. Vediamo insieme come si difende Netflix al primo vero mese estivo.

I film su Netflix da giugno 2018

Per il mese di giugno in arrivo diversi film originali targati Netflix e diversi titoli d’autore. Vediamo quali sono in film in arrivo e il giorno in cui verranno publicati su Netflix.

Il primo dei film di Netflix si chiama “Beirut” (in uscita il 15 giugno), la storia di un diplomatico che vive insieme a sua moglie a Beirut. La coppia, interpretata da Jon Hamm e Rosamund Pike, è mentore di un ragazzino palestinese di 13 anni. Quando però i presenta la CIA per interrogare il ragazzino, tutto si complica.

Il secondo film targato Netflix è “Brain on Fire” (in uscita il 22 giugno), storia vera della scrittrice Susannah Cahalan. Susanna, interpretata dall’attrice Chloë Grace Moretz, comincerà a dare segni di squilibrio, salvo poi scoprire che è affetta da una rara malattia: l’encefalite da anticorpi anti-NMDA.

Altri film originali Netflix sono “Alex Strangelove”, “Ali’s Wedding”, “Come far perdere la testa al capo”, e infine “Eterna domenica”.

Tra gli altri film che troveremo su Netflix da giugno, non perdetevi “Drive” e “The Neon Demon” (su Netflix dal 1 giugno) entrambi del regista Nicolas Winding Refn. Nel primo il protagonista è interpretato da Ryan Gosling, autista di macchine che di giorno lavora nelle produzioni cinematografiche e di notte si presta come autista nelle rapine.

“The Neon Demon” invece ha come protagonista una giovane modella che, trasferitasi a Los Angeles, si trova a fare i conti con un mondo spietato.

Assolutamente da non pedere nemmeno “The Hateful Eight”, ultimo film del regista Quentin Tarantino che per la prima volta si misura con il genere del giallo, e ovviamente lo fa in un modo assolutamente originale. Il film sarà disponibile su Netflix a partire dal 4 giugno.

Da non perdere nemmeno “Land of Mine” e “Pronti a morire“.

Le serie tv in arrivo su Netflix a giugno

Sul fronte delle serie tv, il mese si giugno non ci porta titoli nuovi, ma nuove stagioni di diverse serie.

Primo tra tutti il finale della serie di “Sense8”. Non mancherà poi la stagione 2 di “Glow”; la stagione 2 di “Nailed It!”; la terza stagione di “You Me Her”; la seconda stagione di “Marvel – Luke Cage” e infine la stagione 2 di “Marcella”.