La serie tv Cercando Alaska ha tutte le carte in regola per diventare il tuo prossimo teen drama preferito. Per il momento ha già raccolto il successo di gran parte della critica internazionale, con l’IndieWire che la definisce “Una storia universale, per gli adolescenti di oggi e quelli di ieri” e il Guardian come “Uno young adult tenero e appassionante”.

Il successo di Cercando Alaska è forse da ricercare negli autori Josh Schwartz e Stephanie Savage, che hanno già ideato successi come The O.C. e Gossip Girl, insieme a John Green, che con Colpa delle stelle e Città di carta ha affinato la sua tecnica sulle young adult fiction.

La trama di Cercando Alaska

Cercando Alaska è una storia di formazione ambientata nel 2005 che racconta la vita dentro e fuori la Culver Creek Academy, un’esclusiva scuola privata in Alabama, teatro di paure, insicurezze, amori di un gruppo di ragazzi che attraversano la delicata fase dell’adolescenza.

Il protagonista è Miles Halter, un timido adolescente ossessionato dalle “ultime parole famose”, ossia le ultime cose pronunciate da personaggi famosi prima di morire. Arrivato alla Culver Creek Academy da Orlando, Miles vivrà una serie di esperienze formative che cambieranno per sempre la sua vita.

Intorno a lui si muoveranno altri personaggi come Chip Martin, un adolescente brillante e sarcastico, soprannominato da tutti “Il Colonnello”, Takumi, un giovane esperto di informatica, e soprattutto la bella e sfuggente Alaska Young, ragazza dal misterioso passato della quale, ovviamente, Miles si innamorerà perdutamente.

Il cast della serie tv Cercando Alaska

Il cast di Cercando Alaska è molto ricco: nei panni dei protagonisti ci sarà Charlie Plummer che interpreta Miles Halter e che sarà anche la voce narrante della storia; Kristine Fr›seth ( già vista ne La verità sul caso Harry Quebert) sarà Alaska Young; Denny Love vestirà i panni di Chip “Il Colonnello” Martin e infine Jay Lee interpreterà il ruolo di Takumi Hikohito.

Cercando Alaska andrà in onda dal 27 maggio 2020 su Sky Atlantic e Now Tv.

