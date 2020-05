Vasco Rossi in prima serata su Rai 1: ecco tutte le info

Sarà un’estate particolare, questa del 2020, segnata dalla vita in compagnia del Covid-19, una compagnia che detta regole severe, e che rende possibili solo gli eventi live in grado di garantire le norme di sicurezza. Proprio per questo motivo, molti dei più grandi concerti sono saltati, e tra questi anche il Vasco Non Stop Live Festival, il tour che doveva iniziare il 10 giugno alla Visarno Arena di Firenze e toccare città come Roma, Milano e Imola.

I fan di Vasco però possono provare a consolarsi con il programma speciale che andrà in onda in prima serata su Rai 1, dedicato proprio al grande rocker. Le prime notizie al riguardo arrivano da Blogo, e parlano di una speciale serata – evento interamente dedicata a Vasco e alla sua musica.

Vasco su Rai 1: tutte le indiscrezioni

La serata – evento dedicata a Vasco andrà in onda il 1 luglio, una data molto importante, perchè è il terzo anniversario dello storico concerto a Modena Park, con oltre 225 mila spettatori riuniti a festeggiare i 40 anni di carriera del cantante.

L’organizzazione della serata sarà affidata a Giorgio Verdelli, giornalista e storico amico di Vasco Rossi, già autore di Unici. Verdelli sarà anche autore di un’intervista inedita a Vasco che verrà registrata la prossima settimana e che sarà poi mandata in onda durante lo speciale.

Si dedicheranno alla serata anche il direttore della Rai Stefano Coletta, Giamaica, e Pepsy Romanoff, regista molto legato a Vasco che ha già diretto il film del concertone di Modena Park.

Le prime indiscrezioni riguardo a quello che vedremo in questo speciale dedicato a Vasco, parlano di una sorta di Modena Park reloded, l’intervista esclusiva, e diversi attori e personaggi dello spettacolo che saranno invitati a raccontare storie ed esperienze in qualche modo legate a Vasco e alla sua musica.

