Nek torna con il singolo che riempirà le nostre serate estive dal titolo “Alza la Radio“, una canzone che già dal titolo ci fa pensare a serate in spiaggia e voglia di libertà e spensieratezza.

In rotazione radiofonica dal 28 giugno, “Alza la Radio” vede il ritorno di Nek dopo “La storia del mondo“, singolo che ha aperto le porte al nuovo album di inediti.

Reduce dalla collaborazione a tre voci con i colleghi e amici Francesco Renga e Max Pezzali, Nek torna più in forma che mai, ed è il cantante stesso ad annunciare tramite i suoi social ufficiali questo grande ritorno con “Alza la Radio“.

Alza la Radio: significato del testo

Il testo di “Alza la Radio” è una dedica ad un’ipotetica donna, bella, attraente, presa dai suoi mille pensieri e in cerca di momenti di pura e folle libertà.

Perché tutti abbiamo bisogno di fuggire dalle preoccupazioni della vita, e in questo la musica può essere la nostra miglior alleata. E allora… Alza la Radio!

Alza la Radio – Testo

E ti immagino ferma a truccarti allo stop

Lo specchietto fermo le macchine in coda

La tua gonna bellissima è un po’ fuori moda

E ti immagino all’alba che aspetti le sei

Con le nuvole sopra la testa

Mentre guardi il telefono e sai la risposta

Pensi al mare, alle scale

Che devi fare duecento due volte

Alla sera, all’amore

Ai tacchi alti compresi le storte

Pensi ai fiori, da curare

A un cuore solo che sembra uno stadio

Ma adesso passano la tua canzone

Alza la radio, la radio, la radio, la radio

Alza la radio, la radio, la radio, la radio

E ti immagino sempre a ballare così

Mentre canti e ti spacchi la gola

Con la tua sigaretta che fuma da sola

E ti giuro davvero non so chi pagherei

Per nascondermi nella tua borsa

E poi dirti all’orecchio che l’ho fatto apposta

Quando ridi, quando vedi

Un bel vestito che poi non ti compri

Quando sciogli i capelli

Belli che ho voglia di annusarli

Quando corri, quando freni quando ti sembra di andare al contrario

Ma adesso passano la tua canzone

Alza la radio, la radio, la radio, la radio

Alza la radio, la radio, la radio, la radio

Alza la radio, la radio, la radio, la radio

Sei sempre così di fretta

La strada sembra un binario

Ho scritto questa canzone

La senti alla radio

La senti alla radio

È per te

È per te

È per te

Alza la radio, la radio, la radio, la radio

Sei sempre così di fretta

La strada sembra un binario

Alza la radio, la radio, la radio, la radio

Ho scritto questa canzone

La senti quando fa buio

Alza la radio, la radio, la radio, la radio