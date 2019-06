Protagoniste della serata, che si terrà l’11 luglio, saranno Taylor Swift, Dua Lipa, SZA e Becky G, con la partecipazione di Jane Lynch che presenterà l’evento.

Amazon si prepara a festeggiare il Prime Day (due giorni di offerte non-stop) e lo fa annunciando un concerto che verrà trasmesso in diretta e che sarà tutto al femminile!

“Abbiamo curato una scaletta che potesse coprire generi differenti con esibizioni di artiste che i nostri consumatori amano”

Ha spiegato il Vice Presidente di Amazon Music, Steve Boom.

Taylor Swift, Dua Lipa, SZA e Becky G protagoniste del concerto organizzato da Amazon Music

Grande attesa per Taylor Swift che porterà sul palco i due nuovi singoli “ME!” e “You Need To Calm Down” tratti dal nuovo album Lover in uscita il prossimo 23 agosto. E chi lo sa, la cantante potrebbe anche sorprendere i fan presentando in esclusiva nuova musica.

Dua Lipa è attualmente in studio di registrazione a lavorare al suo prossimo disco ma è pronta a far scatenare il pubblico con le hit che l’hanno portata al grande successo, come “New Rules” e “IDGAF“.

#PRIMEDAY CONCERT 2019. Let's do this @AmazonMusic. Watch live July 10 on Prime Video https://t.co/2mdi3yI1vo pic.twitter.com/ARq3X5kZGD — DUA LIPA (@DUALIPA) June 27, 2019 Dua Lipa su twitter annuncia la partecipazione al concerto Prime Day

Mentre Becky G si era già resa protagonista di quest’estate rilasciando il singolo “Next To You”, SZA ha promesso ai suoi sostenitori che potrebbero esserci novità in arrivo.

Il concerto, presentato da Amazon Music, verrà trasmesso sulla piattaforma Prime Video.

Se non siete abbonati non disperate, Amazon vi dà la possibilità di attivare una prova gratuita!

Ora non vi resta che godervi il concerto comodamente a casa vostra.