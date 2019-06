Il nuovo singolo di Giorgia è I Feel Love, tratto dal suo album di cover Pop Heart. Con questo classico di Donna Summer, Giorgia ci fa fare un tuffo negli anni ’70 e, c’è da dire, tornare ai ritmi di quegli anni, è sempre un’esperienza elettrizzante.

Già qualche giorno fa Gorgia aveva lasciato intendere l’arrivo del singolo grazie ad un breve video pubblicato sulla sua pagina ufficiale di Facebook. Ora ogni dubbio è svanito, e non ci resta che scatenarci con I Feel Love!

Originariamente pubblicata nel 1977, I Feel Love di Donna Summer è una canzone dance che fa largo uso di sintetizzatori e musica elettronica. Tutto quello che, sin dalle prime note, ci fa pensare agli anni psichedelici della dance music!

La versione di Giorgia di I Feel Love non ci dispiace affatto (a differenza della cover de “Le tasche piene di sassi” che ha snaturato molto l’initimità del brano originale).

Le date del tour di Giorgia

Con I Feel Love Giorgia si prepara ad affrontare il suo tour estivo, che avrà inizio il 2 luglio, piena di grinta. Ecco alcune delle date già annunciate:

2 luglio – Genova, Parchi di Nervi

6 luglio – Palermo, Teatro di Verdura

10 luglio – Cervere (Cn), Anfiteatro dell’Anima – Anima Festival

12 luglio – Marostica (Vi), Piazza Castello – Marostica Summer Festival

15 luglio – Codroipo (Ud), Villa Manin

18 luglio – Lucca, Piazza Napoleone (Lucca Summer Festival)

Testo di I Feel Love

Ooh, it’s so good, it’s so good

It’s so good, it’s so good

It’s so good

Ooh, I’m in love, I’m in love

I’m in love, I’m in love

I’m in love

Ooh, I feel love, I feel love

I feel love, I feel love

I feel love

I feel love

I feel love

Ooh, fall and free, fall and free

Fall and free, fall and free

Fall and free

Ooh, you and me, you and me

You and me, you and me

You and me Ooh, I feel love, I feel love

I feel love, I feel love

I feel love

I feel love

I feel love

I feel love

I feel love

Ooh, I got you, I got you

I got you, I got you

I got you

Ooh, what you do, what you do

What you do, what you do

What you do

Ooh, I feel love, I feel love

I feel love, I feel love

I feel love

I feel love

I feel love

I feel love

I feel love

Traduzione

Ooh, è così bello, è così bello

È così bello, è così bello

È così buono

Ooh, sono innamorato, sono innamorato

Sono innamorato, sono innamorato

sono innamorato

Ooh, provo amore, provo amore

Sento amore, provo amore

Provo amore

Provo amore

Provo amore

Ooh, cadi e libero, cadi e libero

Caduta e libera, caduta e libera Cado e libera

Ooh, tu ed io, tu ed io

Tu ed io, tu ed io

Tu ed io

Ooh, provo amore, provo amore

Sento amore, provo amore

Provo amore

Provo amore

Provo amore

Provo amore

Provo amore

Ooh, cosa fai, cosa fai

cosa fai, cosa fai

cosa fai

Ooh, cosa fai, cosa fai

Cosa fai, cosa fai

Cosa fai

Ooh, provo amore, provo amore

Sento amore, provo amore

Provo amore

Provo amore

Provo amore

Provo amore Provo amore