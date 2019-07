“Angry Birds 2” uscirà nelle sale cinematografiche italiane a Settembre ma è possibile ascoltare già da ora una delle tracce che comporrà la colonna sonora.

Si tratta del remix di “Best Day”, singolo scritto e prodotto dalla cantante Kesha insieme a Ryan Lewis che l’ha definita una delle canzoni più “felici” che abbia mai realizzato.

Copertina del singolo Best Day dal film Angry Birds 2

La canzone è un vero e proprio inno alla spensieratezza e l’obbiettivo è quello di trasmettere alle persone serenità ed energie positive.

“Mi sento così bene Non ho addosso energie negative Batti cinque e positività Ho scritto questo per i miei amici E per i miei nemici”

Un messaggio che, se colto, potrebbe aiutare a prendere la vita in maniera diversa.

“Volevo scrivere una canzone che facesse sentire BENE le persone. La vita può essere davvero dura a volte e volevo scrivere qualcosa che le persone potessero ascoltare di mattina per ricordare a se stessi di essere felici, grati e positivi e che possono scegliere di vivere il giorno migliore della loro vita. Ogni singolo giorno”.

Non è la prima volta che Kesha contribuisce con la sua musica a una produzione cinematografica, solo lo scorso anno aveva partecipato al film “On The Basic of Sex” con il brano “Here comes the Change” e come dimenticare il remix di “This is Me”, lo straordinario singolo di successo di “The Greastest Showman”.

Questa volta si tratta invece del secondo capitolo di Angry Birds, film d’animazione ispirato al famoso omonimo video game. In attesa di vederlo al cinema il prossimo 19 Settembre Kesha ci invita a pensare positivo.

“Ehi tu, questo sarà il giorno più bello della tua vita”.

Testo “Best Day”

Hey you

This is gonna be the best day of your life

Of your life, of your life

This is gonna be the best day of your life

Of your life, of your life

This is gonna be the best day of your life

Of your life, of your life

This is gonna be the best day of your life

Of your life

Uh, I took a walk this mornin’

The sun was shinin’ for me

It got me feelin’ like oh, oh, oh, oh-ooh

The sky is lookin’ so blue

So I do what I want to

I’m feelin’ myself like oh, oh, oh, oh-ooh

I’m feelin’ so nice

I ain’t got no negative energy

High fives and good vibes

Wrote this one for all my friends

And enemies

Hey you

This is gonna be the best day of your life

Of your life, of your life

This is gonna be the best day of your life

Of your life, of your life

This is gonna be the best day of your life

Of your life, of your life

This is gonna be the best day of your life

Of your life, of your life

Go live it up

Hey

Oh, I tell them it’s my birthday

Who doesn’t want that free cake?

Let’s celebrate like oh, oh, oh, oh-ooh

I’m dancing in my foyer

‘Cause I’m my own employer

Why don’t you all come over, yeah?

I’m feelin’ so nice

I ain’t got no negative energy

High fives and good vibes

Wrote this one for all my friends

And enemies

Hey you

This is gonna be the best day of your life

Of your life, of your life

This is gonna be the best day of your life

Of your life, of your life

This is gonna be the best day of your life

Of your life, of your life

This is gonna be the best day of your life

Of your life, of your life

Go live it up

La-la-la, la-la-la-la

La-la-la, la-la-la-la

This is gonna be the best day of your life

Of your life, of your life

This is gonna be the best day of your life

Of your life, of your life

(Hey)

This is gonna be the best day of your life

Of your life, of your life

(Yeah)

This is gonna be the best day of your life

Of your life, of your life

(Oh)

This is gonna be the best day of your life

Of your life, of your life

(Yeah, oh)

This is gonna be the best day of your life

Of your life, of your life

This is gonna be the best day of your life

Of your life, of your life

This is gonna be the best day of your life

Of your life, of your life

Traduzione “Il giorno migliore”

Hey tu

Questo sarà il giorno più bello della tua vita

Della tua vita, della tua vita

Questo sarà il giorno più bello della tua vita

Della tua vita, della tua vita

Questo sarà il giorno più bello della tua vita

Della tua vita, della tua vita

Questo sarà il giorno più bello della tua vita

Della tua vita

Uh, ho fatto una passeggiata questa mattina

Il sole splendeva per me

Mi ha fatto sentire oh, oh, oh, oh-ooh

Il cielo appare così blu

Quindi faccio quello che voglio

Mi sento come oh, oh, oh, oh-ooh

Mi sento così bene

Non ho addosso energie negative

Batti cinque e positività

Ho scritto questo per i miei amici

E per i miei nemici

Hey tu

Questo sarà il giorno più bello della tua vita

Della tua vita, della tua vita

Questo sarà il giorno più bello della tua vita

Della tua vita, della tua vita

Questo sarà il giorno più bello della tua vita

Della tua vita, della tua vita

Questo sarà il giorno più bello della tua vita

Della tua vita, della tua vita

Vai a vivere la vita

Hey

Oh, li ho detto che è il mio compleanno

Chi non vuole della torta gratis?

Da festeggiamo oh, oh, oh, oh-ooh

Sto ballando nel mio atrio

Perchè sono il dipendente di me stesso

Perchè non venite tutti, yeah?

Mi sento così bene

Non ho addosso energie negative

Batti cinque e positività

Ho scritto questo per i miei amici

E per i nemici

Hey tu

Questo sarà il giorno più bello della tua vita

Della tua vita, della tua vita

Questo sarà il giorno più bello della tua vita

Della tua vita, della tua vita

Questo sarà il giorno più bello della tua vita

Della tua vita, della tua vita

Questo sarà il giorno più bello della tua vita

Della tua vita, della tua vita

Vai a vivere la vita

La-la-la, la-la-la-la

La-la-la, la-la-la-la

Questo sarà il giorno più bello della tua vita

Della tua vita, della tua vita

Questo sarà il giorno più bello della tua vita

Della tua vita, della tua vita

(Hey)

Questo sarà il giorno più bello della tua vita

Della tua vita, della tua vita

(Yeah)

Questo sarà il giorno più bello della tua vita

Della tua vita, della tua vita

(Oh)

Questo sarà il giorno più bello della tua vita

Della tua vita, della tua vita

(Yeah, oh)

Questo sarà il giorno più bello della tua vita

Della tua vita, della tua vita

Questo sarà il giorno più bello della tua vita

Della tua vita, della tua vita

Questo sarà il giorno più bello della tua vita

Della tua vita, della tua vita