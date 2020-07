Billie Eilish sarà la protagonista del music friday della prossima settimana con un nuovo singolo dal titolo “my future” che in italiano si traduce “il mio futuro”. La diciottenne ha condiviso questa notizia sui social media con la didascalia: “In uscita giovedì prossimo”. Il tempo ci dirà se si tratta di una canzone indipendente pro fan o del primo assaggio estratto dal suo secondo album in studio. Una cosa è certa. Nella seconda ipotesi si tratta di un grosso problema per Billie. Questo perché l’album When We All Fall Asleep, Where Do We Go? è uno dei dischi di debutto di maggior successo di tutti i tempi. Non solo è stato un enorme successo commerciale, ma è stato apprezzato pure dalla critica. Cosa rara oggigiorno.

Per rinfrescare la tua memoria, l’album ha permesso a Billie di vincere 6 Grammy all’inizio di quest’anno, tra cui l’ambitissimo Album dell’anno e poi Canzone dell’anno e Record dell’anno (entrambi per “Bad Guy“). Oh, e il fratello FINNEAS ha portato a casa il premio come produttore dell’anno per il lavoro fatto sul disco.

Quindi, come potrai immaginare, sarà un’impresa ardua bissare il successo di When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Vediamo cosa verrà pubblicato giovedì e poi faremo le dovute valutazioni. Siamo quasi sicuri che la signorina Eilish non ci deluderà.