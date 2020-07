Non è un buon momento per il Box Office Italia, che in questo sesto weekend dalla riapertura, regista un netto calo di incassi generali e la chiusura di diverse sale cinematografiche che purtroppo non riescono a rialzarsi dopo la brutta botta ricevuta dalla crisi del lockdown.

Buoni numeri arrivano invece dalle arene estive, ossia cinema all’aperto allestiti in diverse città per soddisfare le esigenze degli spettatori ma in luoghi aperti, quindi più sicuri per la salute e per evitare eventuali contagi.

In testa al Box Office di questo weekend appena trascorso, troviamo ancora una volta il film di Gabriele Muccino, Gli Anni più Belli.

La classifica del Box Office del 27 luglio

Come anticipato, al primo posto del Box Office Italia di questo weekend appena passato troviamo Gli Anni più Belli di Muccino, che incassa 13.446 euro. A seguire, al secondo posto, troviamo il film di Greta Gerwig Piccole Donne, tratto dal celebre romanzo di Louise May Alcott, che ha incassato 11.221 euro.

Al terzo posto della classifica, invece troviamo La Belle Epoque di Nicolas Bedos, che arriva ad incassare 10.067 euro. Il quarto posto è occupato da I Miserabili, il film francese di Ladj Ly che continua a resistere in classifica con un incasso di 9.876 euro.

Quinto e sesto posto della classifica del Box Office sono invece occupati rispettivamente dai film Parasite di Bong Joon-ho e Cena Con Delitto di Rian Johnson che portando a casa un incasso di 8.818 euro il primo e 8.346 il secondo.

Al settimo posto della classifica troviamo invece La Dea Fortuna, seguita poi da Odio L’estate e JoJo Rabbit. La Dea Fortuna ha incassato 7.508 euro nel weekend; Odio l’Estate 7.481 euro e JoJo Rabbit 7.136 euro.

Chiude la classifica del Box Office, con 6.894 euro di incassi, il film Favolacce di Damiano e Fabio D’Innocenzo.

