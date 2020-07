I Love My Radio, Jovanotti interpreta in due diverse versioni “Caruso” di Lucio Dalla

Penultimo appuntamento con le cover realizzate per il progetto di I Love My Radio, organizzato per festeggiare i 45 anni del sistema radiofonico italiano. Oltre ai brani selezionati, uno per ogni anno, per la playlist celebrativa alcuni artisti italiani si sono resi protagonisti andando a omaggiare dei classici della musica italiana, proponendo al pubblico la loro cover.

La prima è stata Elisa con “Mare Mare”, seguita da “Quando” di Marco Mengoni, “La donna cannone” di Gianna Nannini, “Una donna per amico” di Eros Ramazzotti, “Non sono una signora” di Giorgia, “Sei nell’anima” dei Negramaro, “Centro di gravità permanente” di Biagio Antonacci e “50 Special” di J-Ax.

Questa settimana è il turno di Jovanotti che ha deciso di interpretare a proprio modo “Caruso“, il celebre brano di Lucio Dalla. Per l’occasione il cantante ha realizzato addirittura due versioni, una insieme ai Cacao Mental noti per i loro ritmi latinoamericani e l’influenza elettronica, mentre la seconda versione vede la partecipazione dell’Orchestra di Paolo Buonvino.

Ispirato dalla storia del tenore Enrico Caruso, raccontata a Dalla durante un soggiorno a Sorrento, “Caruso” fu pubblicato nel 1986 e resta ad oggi un classico della musica italiana e in particolar modo di quella napoletana. Lucio Dalla con questo brano ha avuto la possibilità di rappresentare la nostra musica a livello mondiale: tradotto anche in diverse lingue -come il francese, lo spagnolo, l’islandese, l’inglese e persino il turco- ha infatti venduto milioni di copie in tutto il mondo.

Non è la prima volta che Jovanotti si approccia a “Caruso”, lo aveva già fatto nel 2008 in duetto con Laura Pausini sul palco dell’evento “Salute Petra” dedicato a Luciano Pavarotti, che a sua volta lo aveva riproposto nell’album “Tutto Pavarotti”.

Jovanotti e Laura Pausini cantano Caruso

Da oggi le sue cover entrano ufficialmente in rotazione in tutte le radio, mentre la prossima settimana toccherà all’ultima di cui conosciamo già gli artisti coinvolti: Massimo Ranieri e Tiziano Ferro delizieranno il pubblico con “Perdere l’amore”.

Fino a venerdì 31 Luglio sarà invece possibile votare la propria canzone preferita tra quelle scelte per il progetto. Per partecipare al concorso e dare la propria preferenza potete visitare il sito ufficiale di I Love My Radio.