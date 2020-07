Dopo i recenti avvenimenti legati al razzismo e alla decisione di togliere alcune scene da vecchi film intrisi di riferimenti discriminatori, ecco che l’attrice di colore Whoopi Goldberg fa sentire la sua voce al riguardo. Proprio così! L’attrice famosa per aver interpretato ruoli indimenticabili in film come Sister Act e Ghost, ci tiene a far sapere cosa pensa dei recenti avvenimenti, parlando proprio da donna e attrice di colore.

Il caso che ha fatto più discutere, in questo periodo, è stata la rimozione dello storico film Via Col Vento, kolossal del 1939, dalla piattaforma HBO Max. I rappresentanti della piattaforma hanno voluto mettere in chiaro le proprie intenzioni, dichiarando che il film avesse bisogno di una spiegazione, in questi giorni in cui il razzismo è ancora una piaga che interessa gli Stati Uniti e tutto il mondo.

Cosa ne pensa Whoopi Goldberg del razzismo nei vecchi film?

Intervistata da Deadline, l’attrice Whoopi Goldberg ha messo in chiaro che per lei eliminare scene da vecchi film è una cosa ridicola. Non è con la cancellazione che si migliorano le cose, al contrario serve proprio la presa di coscienza degli errori del passato per cambiare il futuro. Ogni film va contestualizzato, e per questo, a maggior ragione se sono film molto vecchi, ogni film va calato nel contesto socio-culturale del suo tempo.

Ecco le parole dell’attrice:

Tieni il film per quello che era, tanto non cambierà. Non puoi tagliare la scena perché è ridicolo! Devi solo pensare che la situazione era quella. Devi dargli un contesto.

Se capisci perché andava in quel modo, allora fai in modo che non accada di nuovo! Whoopi Goldberg

Un discorso molto semplice, quello di Whoopi: quel che è stato non puoi cambiarlo, impara perciò dal passato per cambiare le cose oggi. Pensiero che condivido totalmente.

