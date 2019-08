I protagonisti avranno le voci di Tessa Thompson e Justin Theroux

Disney non smette mai di stupirci: è stato rilasciato infatti il trailer dell’attesissimo live-action remake di ‘Lily e il Vagabondo‘, in originale Lady and the Trump, che sarà disponibile dal 12 Novembre sulle piattaforme Disney+.

Potete vedere l’adorabile trailer qui in alto!

La storia originale del 1955 parla di un amore che sboccia tra una cagnolina allevata da una famiglia agiata e un cane vagabondo che insieme affrontano le loro differenze imparando a conoscersi e volersi bene.

Ai due protagonisti presteranno le voci Tessa Thompson (Men in Black, Thor: Ragnarok, Avengers: Endgame) e Justin Theroux (The Leftovers – Svaniti nel nulla). L’annuncio è stato reso pubblico durante l’evento D23 che si è tenuto a Anaheim, California, lo scorso sabato.

Tessa Thompson presterà la sua voce a Lily nel nuovo live-action Disney

Nell’evento è stato rivelato che il film si differenzierà dal live-action de “Il Re Leone”, presentando delle parti nuove alla storia; inoltre, Thomas Mann e Kiersey Clemons interpreteranno i padroni di Lily. I cani sono animati a computer con le tecnologie più avanzate.

Come potete vedere, nel trailer non poteva mancare la bellissima e iconica “scena degli spaghetti“, che tutti non vediamo l’ora di rivedere anche in versione live-action.

Nel film presteranno le loro voci anche Janelle Monae (Il diritto di contare), Ashley Jensen (Extras, Ugly Betty) e Benedict Wong (Doctor Strange).

“Lily e il Vagabondo” sarà in assoluto il primo live-action Disney a non essere rilasciato nei cinema.

Diretto da Charlie Bean, il film debutterà su Disney+ il 12 November negli USA. Purtroppo non c’è ancora una data d’uscita invece per l’Europa. Qui sotto, puoi ammirare il poster.

Ecco qui il poster del live-action “Lily e il Vagabondo”

Vi è piaciuto il trailer del live-action “Lily e il Vagabondo”? Fatemi sapere nei commenti!