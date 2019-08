In rotazione radiofonica dal 30 agosto, Fabrizio Moro torna con il singolo “Per Me“, estratto dal suo ultimo album “Figli di Nessuno“. Ecco il testo e il significato della canzone, numero 9 dell’album.

In attesa del tour di supporto al nuovo album, che partirà a novembre, Farizio Moro torna con una canzone scritta a quattro mani insieme a Cardelli, dopo il precedente singolo “Figli di Nessuno” in collaborazione con Anastasio.

Il significato di “Per Me” di Fabrizio Moro

Il testo di “Per Me” è un racconto diretto di uno spaccato di vita. Una narrazione poetica e sfacciata di quelli che sono i momenti e i risultati di una vita vissuta giorno dopo giorno, in tutte le sue mille complessità.

Più che una verità profonda, una rivelazione, il testo di “Per Me” di Fabrizio Moro racconta come una fotografia un semplice spaccato di vita.

Per Me – Testo

Per me che ho corso tanto

Come una preda che scappa dalla caccia

Per un rullo compressore ingolfato

Vento freddo che taglia la faccia

Per me che sono nato tra i mostri del bivio

Condizionato dalle ombre gettate sui passi che ho fatto

Per un sogno enorme, enorme

Chiuso dentro a una scatola che non ha forme

Per me cartone bruciato

Rimasugli resistenti di un destino beato

Per me sangue di un Cristo

Che sta su una croce ma non è inchiodato

Per me è la vita che va

Un minuto un’età

Per meCon l’energia spesa nei tormenti

L’umore fra le offese e i complimenti

Con la saliva contro il pregiudizio

E la salute smarrita per colpa di un vizio

Io non ho visto il mondo

Ma ho imparato a viaggiare lo stesso

Per me licenzia media e cantieri

E ore e ore a pulire lo stesso cesso

Per me scarpe di ferro

Pesanti per muoversi in mare esistenti

Per me ago spiazzato

Sorriso di gioia coi buchi fra i denti

Per me è la vita che va

Un minuto un’età

Per me

Per me è la vita che va

Un minuto un’età

Per me

Con i pensieri sporchi ma innocenti

Con i traslochi fra gli appartamenti

E le canzoni scritte per calmare

Amori grandissimi e mai un’altare

Con l’energia spesa nei tormenti

L’umore fra le offese e i complimenti

Con la saliva contro il pregiudizio

E la salute smarrita per colpa di un vizio

È la vita che va

Un minuto un’età

Per me

Per me

È la vita che va

È la vita che va

È la vita che va

È la vita che va

È la vita che va