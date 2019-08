Harry Styles ha fatto uso di allucingeni per il suo nuovo album: ecco quello che ha raccontato al riguardo

In quest’ultimo periodo Harry Styles si è concentrato molto sulla lavorazione del suo secondo album da solista, e non nasconde di aver fatto uso di allucinogeni durante la lavorazione.

Da quando i One Direction si sono presi una pausa, Harry Styles si è molto concentrato sulla sua carriera, finendo per volare molto in alto.

Harry Styles parla della lavorazione del nuovo album

Come si può leggere nella lunga intervista rilasciata a Rolling Stone, il cantante ha parlato del rilassato processo di registrazione del suo secondo album in studio presso i leggendari studi Shangri-La.



Ecco quello che Harry ha raccontato nell’intervista:

Ci siamo fatti di funghi allucinogeni, ci siamo sdraiati sull’erba, ascoltando sotto il sole il disco ‘Ram’ di Paul McCartney. Gli altoparlanti li abbiamo piazzati tutti verso il giardino. Poi ripensi a tutto quel frullatore di ricordi e di emozioni e dici tra te e te: ‘Abbiamo congelato i margarita per oggi. Questo è il posto dove abbiamo preso i funghi e mi sono morso la punta della lingua. Mi è capitato di cantare con il sangue che mi sgorgava dalla bocca’. Insomma questo posto per me racchiude tanti bei ricordi…

Chissà cosa verrà fuori da questo particolare modo di trarre ispirazione. Lo scopriremo nel prossimo album di Harry Styles.

Una possibile reunion degli One Direction?

Nell’intervista non poteva mancare una domanda dedicata alla possibilità di rivedere insieme i One Direction. Harry non ha negato una tale possibilità, anche se ha confessato di non vederla così vicina, per il momento.