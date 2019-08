In queste ultime ore i Modà hanno regalato il primo sguardo alla cover e alla tracklist del loro prossimo album dal titolo “Testa o Croce“.

Il disco arriva dopo 4 anni dal precedente “Passione Maledetta“, con grandi aspettative da parte dei fan che, per il momento hanno apprezzato molto il primo singolo estratto dal titolo “Quel sorriso in volto“.

La cover di Testa o Croce dei Modà

La cover dell’album “Testa o Croce“, in arrivo per il prossimo 4 ottobre, non si discosta dallo stile della precedente.

I componenti della band sono presenti sulla cover in uno scatto che li propone uno accanto all’altro, con in primo piano il frontman Francesco Silvestre. Niente di particolarmente originale, e cover molto classica, ma di sicuro apprezzata dai fan.

La cover è stata presentata sulla pagina ufficiale Facebook dei Modà, accompagnata da una didascalia che ricorda la data d’uscita del 4 ottobre e la data di inizio pre-order del 30 agosto. Ecco qui di seguito il post.

Romantici iniziamo la settimana alla grande! 😍Ecco a voi la copertina di TESTA O CROCE, il nostro nuovo album che uscirà il 4 ottobre e che sarà disponibile in preorder già da venerdì 30 agosto! Noi non stiamo più nella pelle, e voi?Seguiteci perché non abbiamo ancora finito con le novità 🍀 #testaocroce#quellicomeme#nuovoalbum#romantici#sietebelliHosioObvious BasicDouble VisionFriends and Partners – Concerti ed eventiBelieve Distribution Services ItaliaWarner Chappell Music Italiana Pubblicato da Modà su Lunedì 26 agosto 2019

Tracklist di Testa o Croce

Ecco infine la tracklist completa dell’album “Testa o Croce” dei Modà. Tra i titoli presenti, a parte il già noto “Quel sorriso in volto”, vediamo anche il prossimo singolo che verrà pubblicato nei prossimi giorni, dal titolo “Quelli come me“.

Testa O Croce

Quel Sorriso In Volto

…Puoi Leggerlo Solo Di Sera

Quelli Come Me

Per Una Notte Insieme

Voglio Solo Il Tuo Sorriso

Una Vita Non Mi Basta

Non Respiro

La Fata

Non Te La Prendere

Love In The 50’s

Guarda Le Luci Di Questa Città

Quel Sorriso GiòGiò