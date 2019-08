Lo stato di Fantasma della Forza, secondo l’universo di Star Wars, è uno stato che soltanto i più integri e valorosi possono raggiungere, dopo la morte, e non ci sono dubbi che Luke ha tutte le caratteristiche per ambire a tale livello.

Nonostante non ci siano chiare conferme, l’indizio sembra molto preciso, e spinge volontariamente tutti i fan a credere che rivedremo Luke Skywalker proprio in veste di Fantasma della Forza .

C’è molta attesa per il nuovo capitolo della saga di Star Wars, l’ascesa di Skywalker , e proprio in queste ore Mark Hamill ci regala un gustoso indizio sulla sua presenza nel film.

Wonder Channel © 2013 All Rights Reserved. Website improved by Alessandro Aru

Acconsento

Questo sito fa uso di cookie di terze parti e tecnici per migliorare l’esperienza di navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito e per inviare messaggi promozionali sulla base dei comportamenti. Può conoscere i dettagli consultando la nostra privacy policy qui . Cliccando su "Acconsento" accetta l’uso dei cookie; in caso contrario è possibile abbandonare il sito.