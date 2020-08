Billie Eilish e il fratello Finneas hanno regalato al pubblico due versioni acustiche dei loro ultimi singoli: guarda qui

L’emergenza sanitaria non ha permesso a Billie Eilish di continuare il suo tour mondiale che aveva preso il via lo scorso Marzo. Questo non significa che nel corso dei mesi il pubblico non abbia avuto modo di ascoltare alcune sue esibizioni, anzi. Insieme al fratello Finneas la giovane ha preso parte a diversi eventi benefici cantando dalla propria abitazione.

La scorsa settimana ha debuttato live il suo nuovo singolo, “My Future“, partecipando alla Convention Democratica Nazionale in collegamento a supporto di Joe Biden e sottolineando ancora una volta il suo disappunto nei confronti dell’attuale presidente Donald Trump.

Ancora una volta i suoi fan hanno potuto godere del suo talento grazie al suo “Tiny Desk Concert“. Si tratta di alcune esibizioni acustiche che gli artisti sono soliti svolgere presso l’ufficio di NPC Music, a Washington DC, sedendosi dietro a una “piccola scrivania”. Un progetto nato nel 2008 e che continua ancora oggi.

A causa del Coronavirus il “Tiny Desk Concert” ha introdotto un’edizione casalinga. Gli ultimi ospiti sono stati proprio Billie e Finneas che hanno regalato al pubblico due versioni acustiche di “My Future” e del singolo pubblicato lo scorso anno “Everything I Wanted“. Nella loro abitazione hanno ricreato perfettamente l’atmosfera con tanto di sfondo che risulta essere identico a quello reale. In realtà si trattava di un cartonato, per la sorpresa di molti.

Billie Eilish e Finneas Tiny Desk Concert

I due artisti stanno approfittando di questa pausa forzata per lavorare a nuova musica. Oltre al nuovo singolo, scritto in un solo giorno durante il lockdown, sembra che altro materiale sia quasi pronto per essere pubblicato. Per i due lavorare da casa non è mai stato un problema. Basti pensare che l’album di debutto di Billie “When You Fall Asleep, Where Do We Go?” è stato interamente prodotto e registrato nella cameretta d’infanzia della giovane. Un disco che si è guadagnato il Grammy come miglior anno dell’anno, assicurandole un posto nella storia per aver vinto nella stessa serata tutte e quattro le categorie principali. Staremo quindi a vedere cosa ci riserveranno fratello e sorella per il futuro.