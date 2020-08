Chissà cosa avrebbe potuto fare Tenet senza il covid-19.

Non lo sapremo mai però la nuova pellicola del regista ha incassato parecchio nel suo giorno di debutto ai cinema. Le recensioni positive devono averlo aiutato ma il film ha comunque meritato questa attenzione. Finora non abbiamo letto alcun commento negativo nei confronti della pellicola, a parte qualche troll.

Warner Bros ha deciso di rilasciare il film prima in Europa e a settembre lo pubblicherà pure in USA. Per ora trattasi di scelta giusta dato che Tenet ha portato a casa 60.000 spettatori in circa 700 sale. Probabilmente il film supererà quota 1 milione di euro entro questo fine settimana.

Ovviamente in Italia non c’è storia, Tenet è balzato in testa superando il film Pixar “Onward – Oltre la Magia” che ha incassato 330.000 euro.

Qui sotto la sinossi e il trailer ufficiale del film:

John David Washington è il nuovo Protagonista dell’originale sci-fi d’azione di Christopher Nolan, “Tenet”. Armato solo di una parola – Tenet – e in lotta per la sopravvivenza di tutto il mondo. Il Protagonista è coinvolto in una missione attraverso il crepuscolare mondo dello spionaggio internazionale, che si svolgerà al di là del tempo reale. Non un viaggio nel tempo. Ma Inversione. Il cast internazionale di “Tenet” include anche Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, con Michael Caine e Kenneth Branagh. Scritto e diretto da Nolan, il film è stato realizzato con un mix di IMAX® e pellicola in 70mm. “Tenet” è prodotto da Emma Thomas e Nolan. Thomas Hayslip ne è il produttore esecutivo. La squadra creativa che ha lavorato dietro le quinte comprende il direttore della fotografia Hoyte van Hoytema, lo scenografo Nathan Crowley, la montatrice Jennifer Lame, il costumista Jeffrey Kurland, il supervisore degli effetti visivi Andrew Jackson e il supervisore degli effetti speciali Scott Fisher. La colonna sonora è opera del compositore Ludwig Göransson. “Tenet” è stato girato in sette nazioni differenti. Warner Bros. Pictures presenta una produzione Syncopy, un film di Christopher Nolan: “Tenet”. In Italia il film verrà distribuito al cinema dalla Warner Bros. Pictures da mercoledì 26 Agosto.