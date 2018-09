Tutti pronti per l’arrivo di Daredevil 3? Nell’attesa che la terza stagione della serie tv arrivi su Netflix, ci viene regalato un nuovo teaser che ha come protagonista il villain Wilson Grant Fisk interpretato dall’attore Vincent D’Onofrio.

Il teaser, che dura poco più di un minuto, ci mostra Kingpin (Wilson Fisk) mentre è intento a vestirsi. Pochi e semplici dettagli, dei gemelli della camicia, dei bottoni della giacca e un primissimo piano dell’attore in tutta la sua grandiosa freddezza.

Il teaser ci mostra anche Matt Murdock in un ambiente buio illuminato soltanto da alcune minacciose fiamme, col volto ricoperto di sangue.

La sinossi ufficiale di Daredevil 3 ci illustra quello che vedremo accadere nella serie tv:

Matt Murdock, dopo essere scomparso per mesi, riemerge come un uomo ferito e mette in discussione il su futuro come vigilante Daredevil e avvocato Matthew Murdock. Quando il suo nemico Wilson Fisk viene scarcerato, Matt deve tuttavia scegliere tra nascondersi dal mondo o accettare il proprio destino come eroe.