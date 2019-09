I Depeche Mode hanno lanciato nelle ultime ore il trailer del docu-film che li riguarda dal titolo Depeche Mode – Spirits in the forest.

Il film permette una completa immersione nella musica dei Depeche Mode, e lo fa affidandosi non solo alle meravigliose immagini di un live della band, ma anche attraverso il racconto di alcuni fan.

Depeche Mode – Spirits in the forest: La trama del docu-film

Il film Depeche Mode – Spirits in the forest approfondisce e racconta le storie di sei speciali fan provenienti da tutto il mondo, che raccontano il loro particolare rapporto con la musica dei Depeche Mode.

Dal trailer del film, che vi mostriamo in cima all’articolo, possiamo avere un assaggio di quello che ci regalerà il film. Il racconto del potere della musica in una vita non sempre facile.

Nel trailer possiamo vedere una fan che rivela in che modo la musica della band l’ha aiutata a sopravvivere ad un trauma infantile, mentre un’altra rivela che i Depeche Mode erano l’unica cosa che ricordava dopo un incidente mortale. Quelle storie si intrecciano con filmati di concerti di grande effetto, in particolare del tour al famoso Waldbühne di Berlino (“Forest Stage”).

Con queste parole Dave Gahan dei Depeche Mode ha raccontato il suo pensiero riguardo al film Depeche Mode – Spirits in the forest:

“Sono profondamente orgoglioso di condividere questo film e la storia potente che racconta. È incredibile vedere i modi molto reali in cui la musica ha influenzato la vita dei nostri fan”

Data d’uscita del film

Il film Depeche Mode – Spirits in the forest, diretto dal regista Anton Corbijn, sarà proiettato nei cinema soltanto due giorni, ossia il 21 e il 22 novembre. Inutile sottolineare che non è assolutamente da perdere!

Se anche tu hai da raccontare una particolare esperienza di vita dove la musica dei Depeche Mode è protagonista, scrivi un commento!