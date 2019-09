Ultimo singolo estratto dall’album di inediti Personale di Fiorella Mannoia è Imparare Ad Essere Una Donna, meravigliosa canzone dedicata a tutte le donne e alla forza che mettono nell’affrontare le prove della vita.

Imparare Ad Essere Una Donna è una canzone che ci parla subito della Mannoia, e che non si discosta molto dai precedenti lavori ed è quindi subito riconoscibile. Una formula nella quale Fiorella Mannoia va forte, ed è quindi molto apprezzata dai fan.

Il significato del testo

Il testo di Imparare Ad Essere Una Donna, ci parla di una donna che, giorno dopo giorno, non smette mai di imparare il mestiere della vita, affrontandola (come dice espressamente il testo) sempre dal campo e mai dagli spalti.

Una canzone che può facilmente diventare un inno per tutte le donne, e infondere quel coraggio che a volte, anche se sentiamo vacillare dentro di noi, non abbandoniamo mai.

E a te piace il testo di Fiorella Mannoia? Scrivi il tuo parere nei commenti. Qui sotto trovi il testo della canzone.

Imparare Ad Essere Una Donna – testo

A mani nude

a piedi scalzi

affrontare la vita sul campo

e mai dagli spalti

senza risparmi

andando sempre comunque avanti

e niente è mai sicuro

e quando hai più passato che futuro

sai che imparato dagli altri anche i peggiori sbagli

per giorni, mesi, anni

ma ancora mi commuovo

per un bacio lontano, una foto ricordo

per la notte che piano ridiventa giorno

ogni emozione mi attraversa il respiro

e piango di gioia oppure senza motivo

ci sono giorni in cui vorrei sparire

e altri che la felicità non ha una fine

Ogni emozione mi attraversa il respiro

e rido di gioia oppure senza motivo

convinta che alla fine tutto torna

con il peso e la bellezza di imparare

ad essere una donna

E camminare sui vetri rotti

di mille scelte sbagliate da bruciare gli occhi

e nonostante i colpi

non dare peso alle ragione, ai torti

e ancora mi commuovo

ogni volta che aspetto la primavera

quando incrocio lo sguardo di una persona vera

Ogni emozione mi attraversa il respiro

e piango di gioia oppure senza motivo

ci sono giorni in cui vorrei sparire

altri che la felicità non ha una fine

ogni emozione mi attraversa il respiro

e rido di gioia oppure senza motivo

convinta che alla fine tutto torna

con il peso e la bellezza di imparare

ad essere una donna

Ogni emozione mi attraversa il respiro

e rido di gioia oppure senza motivo

convinta che alla fine tutto torna

con il peso e la bellezza di imparare

ad essere una donna

una donna