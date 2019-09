In rotazione radiofonica da oggi, il nuovo singolo di Levante dal titolo Bravi Tutti Voi, accompagnato anche da un particolare video ufficiale.

Bravi Tutti Voi arriva, come terzo singolo, dopo i successi di Andrà Tutto Bene e Lo Stretto Necessario e anticipa quindi l’uscita dell’album Magmamemoria che arriverà in data 4 ottobre.

Video ufficiale di Bravi Tutti Voi

Bravi Tutti Voi è stato presentato anche con un video ufficiale molto interessante e dal significato estremamente simbolico.

La clip, diretta da Jacopo Farina, ci mostra Levante insieme a molte altre persone, tutti ad una festa in maschera. La stessa cantautrice presenta diversi costumi, alcuni molto belli. Ad un certo punto la luce cala e tutte le persone si spogliano dalle maschere. Un video molto semplice, ma di sicuro impatto metaforico.

Bravi Tutti Voi: significato del testo

Il testo del singolo scritto da Levante ha un significato molto profondo, e ci spinge alla riflessione, su noi stessi e sugli altri. Ecco il significato del testo spiegato dalla stessa cantautrice:

“Nella vita il giudizio più difficile da affrontare è certamente il nostro, quando da dentro una vocina ci ripete che non siamo all’altezza. Ma se quel giudizio arrivasse anche dall’esterno? Se qualcuno si ergesse a Maestro del tutto? Alla fiera delle vanità servono sorrisi e applausi affinché i Guru possano gonfiare il petto e poi lasciare ogni cosa tra le mani del tempo, sempre in grado di fornici le risposte”

Levante: Bravi Tutti Voi – Testo

C’è confusione dentro le città

cerco persone e trovo macchine

e numeri uno in tutti i campi

menti leggendarie e miniere di diamanti

le cerimonie e la banalità

se sei mediocre c’è un lavoro per te

l’imitazione dei giganti vacillano i ricordi e scrosciano gli applausi

Bravi bravi bravi voi yeah

bravi bravi

bravi tutti voi

ce lo dirà il tempo

che questo non è oro ma luccica lo stesso

bravi bravi

bravi voi

yeah

bravi bravi

bravi tutti voi

ce lo dirà il tempo

che il grande smarrimento è stato rimanere fermo

fermo fermo fermo

Genio, guru, mito, faro, ispiratore o divinità

mostrami mostrami la luce che non ho

santo eroe, campione, paladino, vostra maestà

mostrami mostrami la luce che non ho

L’educazione ha la loquacità

parlare tanto senza dire niente

magie di comunicazione

fingersi migliori guarda un gregge di leoni

i tempi in cui conta la quantità

i ritmi quali non so stare al passo

la descrizione del paesaggio

l’invasione di approssimatori ormai ho preso coraggio

Bravi bravi

bravi voi

yeah

bravi bravi

bravi tutti voi

ce lo dirà il tempo

che questo non è oro ma luccica lo stesso

bravi bravi

bravi voi

yeah

bravi bravi

bravi tutti voi

ce lo dirà il tempo

che il grande smarrimento è stato rimanere fermo

fermo

Genio, guru, mito, faro, ispiratore o divinità

mostrami mostrami la luce che non ho

santo eroe, campione ,paladino, vostra maestà

mostrami mostrami la luce che non ho

Bravi bravi bravi voi bravi bravi

bravi tutti voi Bravi bravi bravi voi

Bravi bravi

bravi voi

yeah

bravi bravi

bravi tutti voi

ce lo dirà il tempo

che questo non è oro ma luccica lo stesso

Genio, guru, mito, faro, ispiratore o divinità

mostrami mostrami la luce che non ho

santo eroe, campione, paladino, vostra maestà

mostrami mostrami la luce che non ho