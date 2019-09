Marco Mengoni non si ferma e annuncia l’uscita di “Atlantico On Tour” che racchiuderà in 2 cd ben 19 tracce registrate dal vivo durante i suoi concerti e 3 brani inediti. Il primo di questi, “Duemila Volte” sarà disponibile venerdì 4 Ottobre.

“Un racconto di tutto quello che è stato il MengoniLive2019 e la promessa di nuove emozioni da vivere insieme. Stiamo scrivendo la prossima tappa di quello che siamo diventati”.

Con queste parole ha voluto annunciare la realizzazione di questo nuovo progetto che va a racchiudere le straordinarie emozioni vissute nei mesi che l’hanno portato in giro per l’Italia, dai palazzetti alle arene, fino al tour estivo “Fuori Atlantico” che l’ha visto portare la sua musica in luoghi unici, dove è stata la natura a farne da cornice.

Ma non è finita qui per Marco.

Il prossimo 6 Novembre riprenderà una seconda lega del tour che lo vedrà impegnato per tutto il mese. Tutto esaurito per alcune date, altre hanno ancora a disposizione alcuni biglietti che potete trovare qui se interessati.

Continua anche il suo coinvolgimento sul tema ambientale, quest’estate il cantante ha lanciato la sfida “Estate senza plastica” che si è conclusa con un risultato importante.

“Oggi si conclude #EstatesenzaPlastica, insieme abbiamo raccolto più di 50.000 oggetti di plastica. Ricordatevi che però la sfida continua, ognuno di noi può fare tanto. Continuiamo a fare la scelta giusta, scegliamo sempre il pianeta”

Mentre in concomitanza con l’inizio dell’anno scolastico ha affiancato il sindaco di Milano Beppe Sala nel lancio dell’iniziativa che prevede la distribuzione di borracce in alluminio nelle scuole, per contrastare l’utilizzo di quelle in plastica.

https://www.instagram.com/p/B2Tfdj2Ipox/

Un anno ricco per Marco che ha tutte le intenzioni di terminare questo 2019 con un grosso carico di emozioni.

L’album live “Atlantico On Tour” sarà disponibile a partire dal 25 Ottobre. Ma il prossimo appuntamento è per venerdì prossimo con il nuovo singolo “Duemila Volte”.