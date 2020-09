Se sei alla ricerca di qualche bel film o di una serie tv per ragazzi e adolescenti in uscita in questa settimana che va da lunedì 28 settembre a domenica 4 ottobre, ecco una lista di tutto ciò che puoi trovare sulle più famose piattaforme di streaming. Non solo film, ma anche serie tv in arrivo con nuove avvincenti stagioni, originali e non.

I titoli dedicati ai più giovani e alle famiglie in arrivo sulle maggiori piattaforme di streaming come Netflix, Amazon Prime Video e Disney+ sono diversi e spaziano tra vari generi. Scegli i tuoi preferiti e buona visione!

Film e serie tv per ragazzi in uscita su Netflix

Go! Go! Cory Carson: Buon Halloween

Disponibile dal: 2 ottobre 2020

2 ottobre 2020 Cast di voci: Anna Chambers, Smith Foreman, Adelaide Hirasaki (ed. originale)

Anna Chambers, Smith Foreman, Adelaide Hirasaki (ed. originale) Genere: Animazione

Dopo due stagioni di avventure della serie animata e due film, arriva una nuova pellicola con protagonista Cory Carson, la piccola automobile arancione che insieme ai suoi amici è impegnata in avventure sempre nuove.

Questa volta Cory Carson sarà impegnato in una particolare storia di Halloween, dove imparerà, insieme agli altri personaggi, l’importanza dell’amicizia, della collaborazione e dell’unione che fa la forza.

Il film Go! Go! Cory Carson: Buon Halloween sarà disponibile sulla piattaforma di Netflix a partire dal 2 ottobre. Non perderti questa nuova avventura dedicata alla festa più spaventosa dell’anno.

Carmen Sandiego (Serie TV, stagione 3)

Disponibile dal: 1 ottobre 2020

1 ottobre 2020 Cast di voci: Lavinia Paladino, Luca de Ambrosis, Ludovica Bebi (ed. italiana)

Lavinia Paladino, Luca de Ambrosis, Ludovica Bebi (ed. italiana) Genere: Animazione, avventura, azione

Torna per la terza stagione l’eroina Carmen Sandiego, protagonista del Reboot della serie animata anni ’90 Dov’è finita Carmen Sandiego?, ripreso a sua volta da un popolare videgioco.

La protagonista è Carmen Sandiego, una ladra internazionale che a quanto pare è impossibile da acciuffare. Nonostante la sua attività e la sua indomabile condotta, Carmen ha però un rigido codice morale che la porta a combattere con tutte le sue forze contro i piani malvagi del V.I.L.E., in compagnia dei suoi fidati assistenti.

La terza stagione della serie animata sarà disponibile su Netflix a partire dal 1 ottobre 2020. Le precedenti due stagioni restano disponibili per tutto gli abbonati del servizio di streaming.

Una strega imbranata (Serie TV, stagione 4)

Disponibile dal: 1 ottobre 2020

1 ottobre 2020 Cast: Bella Ramsey, Meibh Campbell, Jenny Richardson

Bella Ramsey, Meibh Campbell, Jenny Richardson Genere: Sitcom, fantastico

Con una quarta stagione davvero entusiasmante, torna anche Una strega imbranata, la serie tv per bambini tratta dai libriThe Worst Witch di Jill Murphy.

La protagonista della trama è Mildred Hubble, una ragazzina maldestra che un giorno si vede precipitare in casa, dalla sua scopa volante, una giovane strega di nome Maud, che avendo perso i suoi occhiali ha difficoltà a raggiungere la Scuola di Magia gestita da Miss Cackle.

Intenzionata ad aiutarla, Mildred scoprirà di essere a sua volta una strega, e riesce ad essere ammessa nella scuola dove inizierà una serie di avventure a dir poco fantastiche.

La quarta stagione della serie arriverà su Netflix a partire dal 1 ottobre, e continuerà a raccontare le vicissitudini di Mildred e delle sue amiche contro l’acerrima nemica Ethel nella scuola di Miss Cackle. Le precedenti 3 stagioni resteranno disponibili su Netflix.

In uscita questa settimana su Amazon Prime Video

Doom Patrol (Serie TV, stagione 2)

Disponibile dal: 28 settembre 2020

28 settembre 2020 Cast: Alan Tudyk, Matt Bomer, Brendan Fraser

Alan Tudyk, Matt Bomer, Brendan Fraser Genere: Azione, supereroi

La serie tv spin-off di Titans torna con la seconda stagione. La squadra dei Doom Patrol è quindi pronta a nuove avventure e missioni. Formata da Cliff Steele, Larry Trainor, Rita Farr e Jane, la Doom Patrol è di nuovo in campo per combattere il male e per fare il bene della comunità indagando sui fenomeni più strani e pericolosi in circolazione.

Nella stagione 2 della serie ritroviamo la squadra dei Doom Patrol in miniatura e bloccati sulla pista da corsa giocattolo di Cliff. Mentre ognuno dei personaggi affronterà in modo diverso e personale il tradimento del vecchio amico, cercando di superare i propri traumi, il gruppo si riunisce intorno ad una nuova leader Dorothy Spinner, la figlia di Caulder i cui misteriosi poteri sono davvero potentissimi e in grado di portare anche alla fine del mondo.

La seconda stagione, che segue la prima già presente su Prime Video, sarà disponibile dal 28 settembre sulla piattaforma di streaming di Amazon.

In uscita questa settimana su Disney+

Violetta (Serie TV, stagione 3)

Disponibile dal: 2 ottobre 2020

2 ottobre 2020 Cast: Martina Stoessel, Diego Ramos, Pablo Espinosa

Martina Stoessel, Diego Ramos, Pablo Espinosa Genere: Teen drama, telenovela

La terza e ultima stagione di Violetta, la storia della giovane talentuosa artista che si divide tra la scuola di canto, ballo e recitazione, i concerti e le prime storie d’amore. La serie ambientata a Buenos Aires in Argentina, è stata ideata da Solange Keoleyan e Sebastián Parrotta.

Giunta alla sua terza e ultima stagione, Violetta tornerà a concentrarsi sulla vita della protagonista e dei suoi amici: dopo aver concluso con grande successo il loro tour mondiale, Violetta e i suoi amici devono tornare in Argentina per frequentare l’ultimo anno di scuola. Il gruppo però, preso dai propri sogni e aspirazioni, comincia a sgretolarsi nuovamente. Incideranno sulla trama anche l’arrivo di nuovi personaggi come Clement, Gery, Milton e molti altri.

Nnuovi incontri, quindi, sospetti, passioni e avventure… Una serie per tutti i ragazzi che amano la musica e le arti, senza tralasciare i piccoli grandi problemi dell’ingenua adolescenza.

Violetta, stagione 3, sarà disponibile su Disney+ a partire dal 2 ottobre 2020. Disponibili anche le precedenti due stagioni.

E tu cosa guarderai in streaming questa settimana? Faccelo sapere lasciando un commento qui sotto.