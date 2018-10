Baby K e il nuovo singolo Come no

Si avvicina sempre di più la data di uscita del nuovo album di Baby K, dal titolo Icona, disponibile dal 16 novembre. Ad anticiparlo è il nuovo brano Come no, lanciato in radio e in formato digitale.

Dopo il tormentone estivo Da Zero A Cento, diventato un successo da doppio disco di platino, e premiando la cantante con 100 milioni di visualizzazioni, Baby K diventa la prima artista italiana ad avere più di 1 milione di iscritti sul suo canale YouTube.

Ecco la tracklist del nuovo album:

Tracklist di Icona

Icona

Come No

Da Zero a Cento

Certe Cose feat. J-Ax

Vibe feat. Vegas Jones, Gemitaiz

Voglio Ballare Con Te feat. Andrés Dvicio

Aspettavo Solo Te

Dammi Un Buon Motivo

Mi Faccio i Film

Sogni d’Oro e di Platino

Ascolta Come No di Baby K:

Testo di Come No di Baby K:

Abbiamo detto stop

ma tu guarda un po’

parli del diavolo eccolo al telefono

Stai chiamando a raffica

troppo fatta già per risponderti così

m’hai lasciato un mese fa (non so più che dirti)

Non eri tu che mi hai lasciato come un d m

mi hai fatto fare una figura di m

ho pianto fino a far cadere le stelle

corri tu qui da me se… déjà vu

Come no Come no Come no

stasera dici che resterai sobrio

Come no Come no Come no

e poi finisci sempre a fare il solito

Come no Come no Come no

Perché devi fare il fenomeno

se quando arriva il mattino cerchi me sul cuscino

tra noi era finita come no

Striscioni dello stadio, nell’armadio

in fondo alle cose che mi riportano a te

ho bruciato tutti i tuoi jeans

con i tuoi cd insieme ai film di Bruce Lee

cosa ci facciamo qui (siamo sempre qui)

Non eri tu che non volevi il tira e molla

Ho smesso di cercarti nella folla

hai provato una nuova ma si accolla

non c’è due senza tre non c’è lei senza crash

Come no Come no Come no

stasera dici che resterai sobrio

Come no Come no Come no

e poi finisci sempre a fare il solito

Come no Come no Come no

Perché devi fare il fenomeno

se quando arriva il mattino cerchi me sul cuscino

tra noi era finita come no

Io e te siamo lo show

sai che spettacolo

una serie di errori con le sue stagioni che conosco già

aggiungili sul finale e dimmi cosa ho pianto a fare, cosa ho pianto a fare

se ritorni da me ed è più forte di te, di te di te

Come no Come no Come no

stasera dici che resterai sobrio

Come no Come no Come no

e poi finisci sempre a fare il solito

Come no Come no Come no

Perché devi fare il fenomeno

se quando arriva il mattino cerchi me sul cuscino

tra noi era finita come no.