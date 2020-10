La notte più paurosa dell’anno è alle porte. Manca pochissimo infatti al 31 ottobre, giorno o, anzi meglio, notte in cui si festeggia Halloween, ricorrenza celtica popolare negli Stati Uniti che da anni ormai ha spopolato anche nel nostro paese.

E se il modo più famoso e divertente per celebrare Halloween è sempre stato andare in giro mascherati e bussare nelle case dei vicini dicendo “Dolcetto o Scherzetto?”, quest’anno questo rito è altamente vietato e sconsigliato. Dunque, come passare la notte più spaventosa dell’anno rispettando le norme anti-Covid? Vuoi un aiuto? Divano, coperta e una scorpacciata dei più famosi film horror della storia del cinema!

Allora, mettiti comodi e lasciati ispirare da questa lista da brividi!

I Film Cult dell’Horror

Per iniziare la nostra lista di film, non si può non tener conto dei cult del genere horror, gli immancabili, quelli che in un modo o nell’altro vanno visti almeno una volta nella vita.

La notte dei morti viventi ( (1968) : se ti piacciono gli horror a tema zombie, non può mancare nella vostra filmografia il primo film sui morti viventi. Film di George Romero , ha aperto la strada ad un genere che ancora oggi è tra i più amati. Nel film, i morti si risvegliano dalle loro tombe la notte di Halloween per andare in cerca dei vivi e farne il proprio pasto.

: un grande cult che ha spaventato intere generazioni. Con la regia di Wes Craven, è il primo capitolo della saga (diretta poi da diversi attori) e ha segnato la nascita del terribile Freddy Krueger, uno dei più famosi serial killer del cinema horror. Krueger è un mostro che uccide le sue vittime per mezzo degli incubi. L’unico modo per sopravvivere? Non addormentarsi mai. Riuscirai a dormire stanotte? La Casa (1981) : un altro grandissimo cult, questa volta del regista Sam Raimi. Anche in questo caso si tratta del primo capitolo di una serie di film (La Casa 2 e L’armata delle tenebre). Un gruppo di amici va in vacanza in una casa isolata in montagna dove cominciano ad accadere cose strane. La loro vacanza inizia a cambiare quando trovano e ascoltano un nastro registrato che risveglia dei demoni sumeri. All’inizio il film non ebbe grande successo, ma negli anni fu rivalutato dai critici tanto da renderlo un vero e proprio cult del genere horror.

. imprescindibile presenza nella lista degli horror più famosi, questo cult degli anni ’70 è diretto da John Carpenter. Micheal Mayers è recluso in un manicomio dopo aver ucciso a coltellate, a soli 6 anni, la sorella Judith. Micheal, 15 anni dopo, riesce a fuggire dal manicomio e torna nella sua città natale dove inizia ad uccidere indossando una maschera. Il padre di tutti gli slasher movie, assolutamente da non perdere. Suspiria (Dario Argento – 1977) : pietra miliare nella storia del cinema horror, Suspiria segue le vicende di Susy Benner, una studentessa americana che si trasferisce a Friburgo per frequentare la prestigiosa Accademia di danza. Proprio all’interno della scuola avvengono una serie di strani fenomeni e morti misteriose tanto quanto orrende. Suspiria entrerà nella cultura popolare come uno dei film più spaventosi di sempre e nel 2018 il regista Luca Guadagnino ne realizzerà un remake.

Film Horror per tutti i gusti

I film di cui abbiamo parlato fino ad ora, sono gli imperdibili classici che siuramente molti di voi hanno già visto. Nessun timore, ecco un altro elenco ricco di titoli dal quale attingere per una serata di Halloween all’insegna del cinema.

The Visit (2015) : la storia di due ragazzini che vanno a far visita ai nonni che non hanno mai conosciuto prima, salvo poi accorgersi che proprio loro nascondono qualcosa di inquietante e terribile. Il film è stato diretto dal regista M. Night Shyamalan, diventato famoso per aver diretto “Il sesto senso”.

: la storia di due ragazzini che vanno a far visita ai nonni che non hanno mai conosciuto prima, salvo poi accorgersi che proprio loro nascondono qualcosa di inquietante e terribile. Il film è stato diretto dal regista M. Night Shyamalan, diventato famoso per aver diretto “Il sesto senso”. Emelie (2015) : Emelie è una ragazza che si spaccia per Anna, babysitter della famiglia Thompson. Emelie è in realtà una persona profondamente disturbata che sottopone i bambini che le vengono affidati a torture sempre peggiori. Cosa succederà ai tre fratellini Thompson? Niente di peggio che immaginare i propri figli tra le mani di una psicopatica.

: Emelie è una ragazza che si spaccia per Anna, babysitter della famiglia Thompson. Emelie è in realtà una persona profondamente disturbata che sottopone i bambini che le vengono affidati a torture sempre peggiori. Cosa succederà ai tre fratellini Thompson? Niente di peggio che immaginare i propri figli tra le mani di una psicopatica. Saw l’Enigmista (2004) : una lunghissima saga di thriller ( 8 film dal 2004 al 2017) ad alta tensione, forse uno delle più famose e terrificanti di sempre. che mantiene lo spettatore attaccato allo schermo fino all’ultimo respiro. Nel 2017 è uscito l’ottavo capitolo della saga, “Saw Legacy“. Ma, se non hai mai visto la storia di Saw, ti consigliamo di iniziare dal primo film: è davvero il migliore di tutti. Metti play e inizia a giocare. Meglio se sei in compagnia!

: una lunghissima saga di thriller ( 8 film dal 2004 al 2017) ad alta tensione, forse uno delle più famose e terrificanti di sempre. che mantiene lo spettatore attaccato allo schermo fino all’ultimo respiro. Nel 2017 è uscito l’ottavo capitolo della saga, “Saw Legacy“. Ma, se non hai mai visto la storia di Saw, ti consigliamo di iniziare dal primo film: è davvero il migliore di tutti. Metti play e inizia a giocare. Meglio se sei in compagnia! La Madre (2013): diretto dal regista Andreas Muschietti e prodotto da Guillermo del Toro, è tratto da un film spagnolo del 2008. Un uomo, dopo aver ucciso la maglia, prova a togliere la vita anche alle due figlie ma, prima di poterlo fare, viene sopraffatto e ucciso da una creatura misteriosa. Le due bambine sopravvivono da sole, per cinque anni, fino a quando non vengo ritrovate e affidate ad uno zio paterno. Le bambine dichiarano che, ad aiutarle nella sopravvivenza in questi anni, pare essere stato uno spirito terribile chiamato “la Madre”.

Inoltre, se siete in vena di grandi maratone, vi suggeriamo anche la nostra lista di film horror più spaventosi di sempre.

Film di Halloween per tutta la famiglia

La festa di Halloween, si sa, è molto sentita anche dai più piccoli. Come passare, dunque, una sera interessante con tutta la famiglia? Ecco i film di Halloween più adatti ad un pubblico di giovanissimi.

Casper (1995) : il primo della nostra lista, il più simpatico e famoso tra i fantasmini, Casper e i suoi amici Molla, Ciccia e Puzza. Difficile non conoscere la storia di Casper, il fantasmino che non ama spaventare, e della sua amicizia con Kat, la bambina che l’aiuterà a tornare in vita, anche se solo per poche ore.

Uno dei film per bambini più famosi dei primi anni 2000, è ambientato a Mostropoli, città abitata da mostri e che ricava l’elettricità necessaria dalle grida di paura dei bambini terrorizzati. Ma qualcosa sta per cambiare per i protagonisti Sully e Mike quando un giorno, per errore, fanno entrare nel mondo dei mostri l’umana Boo… Gremlins (1984) : un uomo regala a suo figlio un “mogwai”, un animaletto bizzarro in grado di pronunciare qualche parola, trovato in un negozio di cianfrusaglie. L’uomo viene avvertito di tre semplici regole da osservare: mai esporlo alla luce del sole, mai bagnarlo né dargli acqua da bere, mai nutrirlo dopo la mezzanotte. Ma, come è facilmente immaginabile, tutto inizia ad andare a rotoli quando queste regole vengono inavvertitamente trasgredite. Cosa succede? Tutta la città viene invasa dai Gremlins.

: un uomo regala a suo figlio un “mogwai”, un animaletto bizzarro in grado di pronunciare qualche parola, trovato in un negozio di cianfrusaglie. L’uomo viene avvertito di tre semplici regole da osservare: mai esporlo alla luce del sole, mai bagnarlo né dargli acqua da bere, mai nutrirlo dopo la mezzanotte. Ma, come è facilmente immaginabile, tutto inizia ad andare a rotoli quando queste regole vengono inavvertitamente trasgredite. Cosa succede? Tutta la città viene invasa dai Gremlins. La Famiglia Addams (1991) : la horror family più famosa, spaventosa e sì, ammettiamolo, simpatica di sempre. E’ difficile trovare qualcuno nato tra gli anni ’80 e ’90 a non aver visto questo film. I protagonisti sono, appunto, i membri della famiglia Addams composta da Morticia, Gomez, Mercoledì, Pugsley e Nonna Addams. Ogni anno, la bizzarra famiglia si riunisce per rievocare lo spirito di zio Foster, scomparso 25 anni prima. Lo “spirito” rievocato si scoprirà poi essere un impostore che vuole impossessarsi dei tesori della ricca famiglia. Ne succederanno di tutti i colori!

: la horror family più famosa, spaventosa e sì, ammettiamolo, simpatica di sempre. E’ difficile trovare qualcuno nato tra gli anni ’80 e ’90 a non aver visto questo film. I protagonisti sono, appunto, i membri della famiglia Addams composta da Morticia, Gomez, Mercoledì, Pugsley e Nonna Addams. Ogni anno, la bizzarra famiglia si riunisce per rievocare lo spirito di zio Foster, scomparso 25 anni prima. Lo “spirito” rievocato si scoprirà poi essere un impostore che vuole impossessarsi dei tesori della ricca famiglia. Ne succederanno di tutti i colori! Hubie Halloween (2020): recentissima produzione di Netflix, ha come protagonista un buffissimo Adam Sandler. Sandler interpreta Hubie, un 40enne che vive ancora con la madre e viene preso costantemente preso di mira dai suoi compaesani. Durante la notte di Halloween si offre come “supervisore” in città per garantire la sicurezza ed aiutare la polizia. Inizia a notare degli strani rapimenti e ha già un sospettato, nessuno però lo prende sul serio ed anzi viene anche sospettato di essere il colpevole. Non mancheranno colpi di scena!

Vogliamo dedicare un ultimo capitolo alle serie tv, in particolare a due produzioni Netflix uscite quest’anno che ci hanno fatto letteralmente gridare di paura!

Serie Tv Horror

Ratched (2020): basata sul romanzo “Qualcuno volò sul nido del cuculo”, la protagonista di questa serie Netflix è l’infermeria Mildred Ratched, interpretata da Sarah Paulson. Gli eventi narrati precedono di 16 anni quelli del film con Jack Nicholson e sono ambientati all’interno di un centro psichiatrico dove vengono attuate pratiche molto cruente e sperimentali per curare la mente umana. Cosa ci fa l’infermiera Ratched in quell’ospedale? Qual è il suo piano?

basata sul romanzo “Qualcuno volò sul nido del cuculo”, la protagonista di questa serie Netflix è l’infermeria Mildred Ratched, interpretata da Sarah Paulson. Gli eventi narrati precedono di 16 anni quelli del film con Jack Nicholson e sono ambientati all’interno di un centro psichiatrico dove vengono attuate pratiche molto cruente e sperimentali per curare la mente umana. Cosa ci fa l’infermiera Ratched in quell’ospedale? Qual è il suo piano? The Haunting of Bly Manor (2020): seconda stagione della saga Netflix “The Haunting”, (of Hill House, la prima stagione), Bly Manor si compone di 9 terrificanti episodi che ti terranno con il fiato sospeso e le mani davanti agli occhi dal primo all’ultimo minuto. Protagonista della storia è l’istitutrice Danielle che viene assunta da un ricco uomo inglese per badare ai suoi due nipoti rimasti orfani anni prima. La giovane si trasferisce dunque a Bly Manor, in una enorme villa dove non mancheranno apparizioni misteriose, silenzi assordanti e bambole inquietanti. La verità è tutta da scoprire e farà paura.

Riuscirai a dormire stanotte? Facci sapere cosa sceglierai di vedere! Buh!