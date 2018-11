Avengers 4: tutti i dettagli sulla continuazione di Infinity War

Attenzione Spoiler su Avengers: Infinity War!

Siete pronti per raggiungere i vostri supereroi preferiti in una nuova avventura? Ci sarà un travolgente cambiamento nell’universo cinematografico Marvel. Avengers 4 non ha ancora un titolo, ma possiamo seguire i dettagli sulle nuove storie lasciate in sospeso con Infinity War.

Il punto di giuntura tra i due film è il gigantesco Thanos, e cosa comporteranno nel sequel le sue azioni?

Avengers 4 sarà nelle sale a partire dal 26 aprile 2019 nel Regno Unito e dal 3 maggio 2019 negli Stati Uniti. Le riprese si sono concluse il 13 ottobre, data in cui è stata pubblicata una strana foto che ha creato un pò di curiosità tra i fan:

La conferma sul titolo ufficiale del nuovo Avengers l’avremo solo alla fine del 2018. A tal proposito, Kevin Feige (presidente della Marvel Studios) ha commentato la questione del titolo e della sua rivelazione, facendo intuire che potrebbe rappresentare uno spoiler per il pubblico. Si vocifera ‘Avengers: End Game’. ma non lo sapremo con certezza fino all’arrivo ufficiale del titolo.

I fratelli Russo hanno pubblicato alcuni dettagli e foto sui social, da lì è partita l’indagine dei fan per scoprire un teaser del titolo o qualche indizio che potesse suggerirlo.

Anche Mark Ruffalo, che con le sue improvvisazioni e dichiarazioni sui dettagli ancora non ufficiali della produzione, è stato fermato, e licenziato dai fratelli Russo. Sarà stato uno scherzo? O il ‘bip’ voleva nascondere davvero il titolo The Last Avenger?

Mark sarà stato licenziato davvero per aver rivelato il titolo del prossimo Avengers, o voleva solo stuzzicare i fan?

Avengers 4: il cast e le teorie

Intanto, i personaggi confermati per il sequel sono Okoye (Danai Gurira), la Vedova Nera (Scarlett Johansson), Hulk (Mark Ruffalo), War Machine (Don Cheadle), Iron Man (Robert Downey Jr), Thor (Chris Hemsworth) Nebula (Karen Gillan), Capitan America (Chris Evans), Bradley Cooper (Rocket Raccoon) e Pepper Potts (Gwyneth Paltrow).

Sono stati confermati anche i personaggi di Shuri (Letitia Wright), Ant-Man (Paul Rudd) Wasp (Evangeline Lilly), (Michelle Pfeiffer), Hank Pym (Michael Douglas) e Harold Joseph Hogan, detto Happy (Jon Favreau).

https://twitter.com/planetcameron/status/1032619773006409729

Probabilmente ci sarà anche Valchiria, interpretata da Tessa Thompson, avvistata ad Atlanta con Hemsworth per le riprese. E ovviamente Thanos (Josh Brolin) che è

“perfettamente e totalmente soddisfatto”

alla fine di Infinity War.

E per quanto riguarda il resto dei supereroi? Sono scomparsi per sempre? Dottor Strange, Pantera Nera, Spider-Man, Groot e gli altri, torneranno in qualche modo?

Anche Stan aveva commentato:

“Quando stavo riprendendo qualcosa, nessuno mi ha mai detto quale fosse la prima parte o la seconda. La verità è che non so nemmeno se sono in [Avengers 4].”

Le teorie e gli avvistamenti sul set sono diversi. Anche Loki (Tom Hiddleston) potrebbe riapparire, secondo i fan, infatti, Hela potrebbe essere il personaggio che lo ripora in vita.

Secondo questa teoria, Hela, la Dea della morte, sopravvissuta alla distruzione di Asgard in Thor: Ragnarok, segue Thor e insieme raggiungono la caverna vista in Avengers: Age Of Ultron. Ma ripeto, sono teorie, e ai nostri attori piace stuzzicare la curiosità dei fan.

Tra gli altri nomi, un ritorno inaspettato potrebbe essere quello di Natalie Portman, nei panni di Jane Foster. Inoltre Crossbones (Frank Grillo)

“farà un’apparizione nel prossimo film Avengers

e probabilmente lo vedremo in un flashback, secondo quanto ha dichiarato. Michael Grillo, produttore esecutivo, ha confermato anche il personaggio di Tilda Swinton, l’Antico.

Abbiamo rivisto il cast di Avengers, ma quale sarà la trama della prossima avventura?

Avengers 4: la trama

In Infinity War gli Avengers e i Guardiani della Galassia hanno lottato contro Thanos che ha eliminato metà della vita nell’universo con uno schiocco di dita.

Il sequel riprenderà con il disperato tentativo di riportare tutti nella realtà conosciuta, dopo la loro scomparsa. Una lunga avventura, quella di Infinity War, che continuerà con la ricerca, e la storia secondo Hemsworth

“sarà ancora più scioccante”

Troveranno un modo per viaggiare nel tempo? Sicuramente Tony Stark potrebbe avere la soluzione per provarci, magari con l’aiuto di Shuri, dato che sono stati beccati sul set del laboratorio insieme.

Inoltre Shuri potrebbe aver trovato un modo per sconfiggere Thanos. Tra le varie teorie, la creazione di una nuova Gemma della Mente da utilizzare per evitare lo schiocco prima che della tragedia, è quella più plausibile.

Sono diversi i personaggi chiave che potrebbero realizzare un piano vincente per la distruzione di Thanos, da Tony a Nebula, o anche Mantis. Ma il Dottor Strange potrebbe avere già una soluzione in atto.

Tra i personaggi chiave ci sono anche gli elementi chiave, che giocano un ruolo importante nello sviluppo degli eventi. In questo caso il Regno Quantico, visto nei credits del film. Il Regno Quantico dunque è la chiave, ma anche la Gemma della Mente.

La verità è che tutto sarà sempre più difficile, che Thanos sarà più spietato, e che Avengers 4 racchiuderà tutte le altre trame degli ultimi 11 anni di film, realizzando dunque

“un finale concreto”

secondo quanto detto da Kevin Faige su Empire, portando il film alla sua chiusura narrativa.

A questo proposito Faige commenta la storia dei finali delle migliori storie a fumetti:

“Le migliori storie arrivano alla fine” “Non è mai successo prima nel genere dei supereroi. Arriva un nuovo attore e inizia all’istante una nuova trama. Abbiamo voluto farlo in questo modo perchè pensiamo che le migliori storie abbiano un finale concreto alla trama. E questo è ciò che succederà il prossimo anno in Avengers 4.”

Avengers 4 segna dunque la fine del giro Marvel che porta al sequel di Spider-Man: Homecoming.

Che fine faranno i personaggi di Avengers 4?

Se la Marvel metterà un punto alle avventure dei nostri supereroi, che fine faranno i personaggi? Sarà l’occasione per le star di uscire dall’Universo Marvel, e MCU.

Evans aveva già anticipato la sua uscita, e riconfermato sui social con delle anticipazioni su Avengers 4.

Ma anche Downey Jr e Hemsworth potrebbero uscire dal franchising, e le varie scelte influirebbero sulla fine di Avengers 4.

La sinossi di Avengers 4

“L’epilogo dei 22 film interconnessi, la quarta parte della saga degli Avengers attirerà il pubblico per assistere al punto di svolta di questo viaggio epico: i nostri amati eroi capiranno davvero quanto sia fragile questa realtà e i sacrifici che devono essere fatti per difenderla.”

Gli attori e i fratelli Russo, a lavoro per le riprese, hanno commentato la realizzazione del film e l’evolversi costante degli eventi, che creano un vero e proprio organismo vivo, in movimento costante, davvero sorprendente.

La Fase 4, dunque, concretizzerà un cambiamento per l’MCU.

Avengers 4: il trailer

Al momento non è ancora disponibile un trailer per Avengers 4, ma è stato trasmesso un filmato a giugno 2018 in occasione del CineEurope. Dunque resteremo ancora in attesa per le prime immagini del film.

Per la fine del 2018, comunque, Feige dovrebbe darci degli aggiornamenti, secondo quanto promesso. Ma sarà così? Il trailer di Infinity War è stato rilasciato il 29 novembre lo scorso anno, e secondo alcuni commenti su Instagram, i fratelli Russo affermano che potremmo vederlo o no prima del 2019.

Un insieme di dubbi e teorie, che si insidiano tra i fan e tra il pubblico. Ma vale la pena attendere, dopo tutto, volete davvero che finisca così velocemente il viaggio nell’Universo Marvel dopo 11 anni di avventure? Io credo di no. Avengers 4 sarà il punto di non ritorno.