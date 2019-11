Dopo essere rimasta costantemente in cima alle classifiche inglesi per un paio di anni consecutivi, Mabel è diventata internazionale con la sua irresistibile “Don’t Call Me Up.” La bella ventitreenne ha poi rilasciato il suo LP High Expectations, e immediatamente dopo ha cominciato a dedicarsi al suo tour. Inevitabilmente, poi, ci siamo innamorati anche delle sue “Mad Love” e “Bad Behaviour“. Adesso si sta preparando per l’arrivo del Natale, ma…non sembra essere molto nel mood! Se il vostro film di Natale preferito di sempre è il Grinch, probabilmente amerete la nuova canzone della cantante Mabel: “Loneliest Time Of The Year” è la canzone che fa per voi!

Potete ascoltarla qui sopra.

Significato di “Loneliest Time Of The Year”, di Mabel

“Sorry I’m not so merry, but I feel like this yearly,” comincia Mabel nella sua nuova, malinconica canzone. “Christmas time isn’t my vibe, brings no joy into my life.”, e cioè, “Il Natale non è proprio il mio forte, non porta gioia nella mia vita”. Delle parole molto realistiche e diverse da quelle che spesso ascoltiamo nelle tipiche canzoni natalizie: questo periodo dell’anno infatti non porta gioia a tutte le persone indistintamente, ed è finalmente arrivata una canzone che lo riconosce.

Il consumismo, come l’indifferenza delle persone, portano molta sofferenza in un periodo che per molti è perfetto ma per altri è molto difficile. Nonostante questo però, Mabel si conforta ricordando che non è sola: “But I know if I’m feeling lonely, I can’t be the only one drowning in my tears”, quindi “So che che se mi sento sola, non sono l’unica che sta annegando nelle sue lacrime”.

Sicuramente una canzone molto triste ma che può farci riflettere molto!

Qui sotto puoi trovare testo e traduzione della nuova canzone di Mabel. Vi piace o è troppo malinconica? Fatemi sapere nei commenti!

“Loneliest Time Of The Year”

Testo di “Loneliest Time Of The Year”, di Mabel

Sorry I’m not so merry

But I feel like this yearly

Christmas time isn’t my vibe

Brings no joy into my life

Watch the snow as it’s falling

And I don’t feel a damn thing

Only darken the tree lights

Just another December night

Sleigh bells ringing

Still I feel sad

It’ll have you thinking

Of all the things

That you don’t have

But I know

If I’m feeling lonely

I can’t be the only one

Drowning in my tears

So somebody show me

How am I supposed to have fun

At the loneliest time of year?

Year

The loneliest time of year

Can you even imagine

All the people that haven’t

Got no presents, no mistletoe

Some are living without a home

Waking up in the morning

And there’s nobody calling

All wrapped up in a winter coat

Still longing for someone to hold

Sleigh bells ringing

Still I feel sad

It’ll have you thinking

Of all the things

That you don’t have

But I know

If I’m feeling lonely

I can’t be the only one

Drowning in my tears (Drowning in my tears)

So somebody show me

How am I supposed to have fun

At the loneliest time of year? (Loneliest time)

Year (Loneliest time)

The loneliest time of year

So it doesn’t matter if I managed to get

All the things on my list

Something about the yuletide

Makes me lonely inside

Can’t just be me feeling like this

If I’m feeling lonely

I can’t be the only one (Only one)

Drowning in my tears (Drowning in my tears)

So somebody show me

How am I supposed to have fun

At the loneliest time of year? (Loneliest time)

Year (Loneliest time)

The loneliest time, the loneliest time of year

(Loneliest time, loneliest time)

Year

The loneliest time of year

Traduzione di Loneliest Time Of The Year”, di Mabel

Scusa se non sono molto festiva

ma mi sento così ogni anno

Il Natale non è il mio periodo

non porta gioia nella mia vita

guardo la neve mentre cade

e non sento nulla

scurisco solo le luci sull’albero

solo un’altra notte di dicembre

le campane suonano

mi sento ancora triste

ti lascia pensare

a tutte le cose

che non hai

Ma so che se mi sento sola

probabilmente non solo l’unica

affogando nelle mie lacrime

che qualcuno mi mostri

come dovrei divertirmi

nel momento più solitario dell’anno?

Anno

Il momento più solitario dell’anno

Puoi anche solo immaginare

Tutte quelle persone che non hanno

Alcun regalo, nessun vischio

Alcuni non hanno una casa

Alzarsi al mattino

E non c’è nessuno che chiama

Tutto avvolto da un cappotto invernale

Aspettando di tenere tra le braccia qualcuno

Non importa se riesco ad ottenere

tutte le cose scritte nella mia lista

qualcosa di questo periodo di festa

mi fa sentire sola dentro

non posso essere l’unica a provare questo.

Ma so che se mi sento sola

probabilmente non solo l’unica

affogando nelle mie lacrime

che qualcuno mi mostri

come dovrei divertirmi

nel momento più solitario dell’anno?

Anno

il momento più solitario dell’anno