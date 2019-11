In una recente intervista per Entertainment Weekly J.J. Abrams ha rivelato la sua scena preferita dei prequel di Star Wars, e siamo sicuri che non indovinerete facilmente qual è la scena in questione.

Vi anticipiamo che non è una scena di azione, tanto meno una scene puramente emotiva, ma una scena comunque molto importante. Vediamo qual è leggendo le parole dello stesso regista.

La scena preferita di Star Wars

Abrams ha rivelato che la sua scena preferita è quella in cui Palpatine (Ian McDiarmid) attira Anakin Skywalker (Hayden Christensen) nel lato oscuro della Forza con la storia di Darth Plagueis.

È che c’è qualcosa in quella scena. Sono solo due persone lì sedute. È visivamente interessante, ma penso che la cosa spettacolare sia la performance di Ian.

Abrams ha quindi chiesto al giornalista che lo intervistava la sua scena preferita e la riposta è stata la battaglia della spada laser, il duello tra Obi-Wan e Darth Maul.



Abrams ha riconosciuto che la scena era “straordinaria”, ma in un certo modo è stato anche deludente perché Maul è stato così fortemente pubblicizzato nel marketing del film e poi è stato rapidamente ucciso prima che avesse la possibilità di svilupparsi come personaggio. Un peccato, perché come personaggio avrebbe potuto avere un’evoluzione molto più importante.



Ad ogni modo la scena tra Palpatine e Anakin, che è davvero una scelta fantastica, potrebbe essere un indizio anche del ritorno del personaggio di Palpatine in The Rise of Skywalker. Non credete? Fatecelo sapere nei commenti a fine articolo.

Intanto ricordiamo a tutti che il nuovo capitolo di Star Wars The Rise of Skywalker sarà nei cinema a partire dal 18 dicembre.