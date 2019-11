È tornato con un nuovo singolo The Weeknd, il primo rilasciato dopo la pubblicazione dell’EP “My Dear Melanchony” nel 2018.

Che il rilascio di nuova musica fosse alle porte era ormai chiaro, anche se non era stato rivelato quanto tempo il pubblico avrebbe dovuto aspettare ancora. Ieri, dopo aver postato un’immagine forviante accompagnata dalla frase “l’autunno inizierà domani” è stata annunciata l’uscita del nuovo brano “Heartless”.

Significato del testo di Heartless – The Weeknd

La canzone sembra rappresentare un mea culpa da parte dell’artista che si ritrova ad allontanare nuovamente la persona che gli è accanto riconoscendo di essere diventato “senza cuore” a causa dello stile di vita vissuto negli ultimi anni.

“E sono tornato ai miei modi perchè sono senza cuore

Tutti questi soldi e questo dolore mi hanno reso senza cuore

Un balordo a vita perchè sono senza cuore

L’ho detto che sono senza cuore

Sto provando a essere un uomo migliore ma sono senza cuore

Mai un matrimonio all’orizzonte per un senza cuore

Un balordo per la vita perchè sono senza cuore” Estratto dal testo di Heartless

Ma nonostante questo la persona in questione –che in molti pensano possa essere la modella Bella Hadid con la quale il cantante ha vissuto parecchi anni di tira e molla– sembra non aver intenzione di abbandonarlo. Il cantante si ritrova a chiedersi perchè questo non avvenga.

“Pensavo di averti persa questa volta

Sei appena tornata nella mia vita

Non ti arrendi mai con me (Perchè non lo fai?)

Non saprò mai cosa vedi

Non mi comporto bene quando sono da solo

L’hai sentito chiaramente nel mio tono” Estratto dal testo di Heartless

Il nuovo singolo sembra rappresentare solo l’inizio di una serie di brani pronti per essere rilasciati, il nuovo disco è infatti apparentemente pronto e The Weeknd ha fatto sapere di essere “in piena modalità album”.

Un nuovo brano è stato già anticipato dalla pubblicità della Mercedes-Benz nel quale troviamo come protagonista proprio il cantante, la canzone “Blinding Lights” farà parte del nuovo progetto e potrebbe essere rivelata interamente venerdì 29 Novembre quando la nota compagnia d’auto rilascerà un breve “film” inerente alla pubblicità.

Per ora possiamo pero’ goderci l’ascolto di “Heartless”. Fateci sapere cosa ne pensate!

Traduzione testo di Heartless – The Weeknd

[Intro]

(Sheesh)

Non avrei dovuto affrettarlo

[Verso 1]

Non ho mai bisogno di una s*****a, sono io quello di cui una s*****a ha bisogno

Ho provato a trovare quella in grado di sistemarmi

Sto sfidando la morte con le sei marce

Anfetamine mi fanno sentire male allo stomaco

Già, le voglio tutte ora

Ho corso attraverso la *, ho bisogno di un colpo di cane

Centinaia di modelle svaniscono nel complesso

Cercando di amarmi, ma non ricevono mai un impulso

[Ritornello]

Perchè? Perchè sono senza cuore

E sono tornato ai miei modi perchè sono senza cuore

Tutti questi soldi e questo dolore mi hanno reso senza cuore

Un balordo a vita perchè sono senza cuore

L’ho detto che sono senza cuore

Sto provando a essere un uomo migliore ma sono senza cuore

Mai un matrimonio all’orizzonte per un senza cuore

Un balordo per la vita perchè sono senza cuore

[Verso 2]

Ho detto che sono senza cuore

Così tanta *, sta cadendo dalle mie tasche

Metro Boomin rende questo ho un’ammucchiata

La pillola Tesla mi fa volare come fossi in una cabina di pilotaggio

Già, ho fatto in modo che lei guardasse

Mi chiamava, ho reso quella * un rubinetto

Borse di tela piene di droga e un missile

Ubriaco di Stix, ma non manca mai un target

Servizi fotografici, sono una star ora (Star)

Sto parlando con il Time, Rolling Stone, e Bazaar ora (‘Zaar)

Mentre vendo sogni a queste ragazze con la guardia abbassata (Cosa?)

Sette anni, sto nuotando con gli squali ora

[Ritornello]

Perchè? Perchè sono senza cuore

E sono tornato ai miei modi perchè sono senza cuore

Tutti questi soldi e questo dolore mi hanno reso senza cuore

Un balordo a vita perchè sono senza cuore

L’ho detto che sono senza cuore

Sto provando a essere un uomo migliore ma sono senza cuore

Mai un matrimonio all’orizzonte per un senza cuore

Un balordo per la vita perchè sono senza cuore

[Bridge]

Ho perso il mio cuore e il mio cervello

Provo a fare sempre la cosa giusta

Pensavo di averti persa questa volta

Sei appena tornata nella mia vita

Non ti arrendi mai con me (Perchè non lo fai?)

Non saprò mai cosa vedi

Non mi comporto bene quando sono da solo (Oh già)

L’hai sentito chiaramente nel mio tono

[Ritornello]

Perchè? Perchè sono senza cuore

E sono tornato ai miei modi perchè sono senza cuore

Tutti questi soldi e questo dolore mi hanno reso senza cuore

Un balordo a vita perchè sono senza cuore

L’ho detto che sono senza cuore

Sto provando a essere un uomo migliore ma sono senza cuore

Mai un matrimonio all’orizzonte per un senza cuore

Un balordo per la vita perchè sono senza cuore

Testo di Heartless – The Weeknd

[Intro]

(Sheesh)

I shouldn’t rush it

[Verse 1]

Never need a bitch, I’m what a bitch need (Bitch need)

Tryna find the one that can fix me

I’ve been dodgin’ death in the six speed

Amphetamine got my stummy feelin’ sickly

Yeah, I want it all now

I’ve been runnin’ through the pussy, need a dog pound

Hundred models gettin’ faded in the compound

Tryna love me, but they never get a pulse down

[Chorus]

Why? ‘Cause I’m heartless

And I’m back to my ways ‘cause I’m heartless

All this money and this pain got me heartless

Low life for life ‘cause I’m heartless

Said I’m heartless

Tryna be a better man, but I’m heartless

Never be a weddin’ plan for the heartless

Low life for life ‘cause I’m heartless

[Verse 2]

Said I’m heartless

So much pussy, it be fallin’ out the pocket

Metro Boomin turn this ho into a moshpit

Tesla pill got me flyin’ like a cockpit

Yeah, I got her watchin’

Call me up, turn that pussy to a faucet

Duffle bags full of drugs and a rocket

Stix drunk, but he never miss a target

Photoshoots, I’m a star now (Star)

I’m talkin’ Time, Rolling Stone, and Bazaar now (‘Zaar)

Sellin’ dreams to these girls with their guard down (What?)

Seven years, I’ve been swimmin’ with the sharks now

[Chorus]

Why? ‘Cause I’m heartless

And I’m back to my ways ‘cause I’m heartless

All this money and this pain got me heartless

Low life for life ‘cause I’m heartless

Said I’m heartless

Tryna be a better man, but I’m heartless

Never be a weddin’ plan for the heartless

Low life for life ‘cause I’m heartless

[Bridge]

I lost my heart and my mind

I try to always do right

I thought I lost you this time

You just came back in my life

You never gave up on me (Why don’t you?)

I’ll never know what you see (Why won’t you?)

I don’t do well when alone (Oh yeah)

You hear it clear in my tone

[Chorus]

‘Cause I’m heartless

And I’m back to my ways ‘cause I’m heartless

All this money and this pain got me heartless

Low life for life ‘cause I’m heartless

Said I’m heartless

Tryna be a better man, but I’m heartless

Never be a weddin’ plan for the heartless

Low life for life ‘cause I’m heartless