Le migliori canzoni del 2018.

Ed eccoci, giunti ormai al termine di un altro anno. Il 2018 sta giungendo a termine ed è tempo dei primi bilanci musicali…pronti!?

Tutte quelle canzoni che ci hanno fatto sognare, emozionare, che ci hanno tirato su dopo una giornata no, oppure ci hanno fatto innamorare. E come poter scordare quelle che ci hanno fatto ballare durante l’estate sino a divenire dei gran tormentoni. E allora pronti!!??

Eccole: ritornano i Dj come Bob Sinclair con la sua “I Believe” e David Guettacon “Don’t leave me alone“.

C’è stato il gran ritorno dei Maroon 5 con “Girls like you“.

Tra i tormentoni estivi italiani non possiamo che menzionare: Irama con “Nera“, Baby K con “Da 0 a 100” seguita da Takagi e Ketra feat Giusi Ferrericon “Amore e capoeira“.

I The Giornalistinon hanno fatto mancare la loro presenza nelle classifiche musicali con un successo dietro all’altro, da “Felicità p…..a” a “New York” .

Nel 2018 abbiamo sentito anche J-Axcon una canzone strettamente autobiografica, sul tema della paternità: “Tutto tua madre” e sullo stesso stile quella di un altro rapper molto social come Fedez: “Prima di ogni cosa“.

Il romanticismo non passa mai di moda, Ed Sheeran ha proposto due versioni di Perfect: una con Andrea Bocelli e l’altra con Beyoncé.

La proposta di Alessandra Amorosoper il 2018 si intitola “la stessa”, che ha conquistato molti consensi nella penisola.

Che dire… la musica non ha trascurato il 2018. Ora non ci resta che attendere il 2019 ma nel mentre facciamoci accompagnare, ancora per qualche giorno, da qualche vecchio brano.