Le voci in rete erano forti ma avevamo bisogno di una conferma da parte sua.

E l’abbiamo ottenuta mercoledì sera quando ha condiviso le foto – che potete vedere qui sotto – su Instagram.

La cantante di “The Climb” è ufficialmente una donna sposata!

Ha legato il suo futuro con Liam Hemsworthlo scorso fine settimana a Franklin, nel Tennessee, dove Miley si è trasferita temporaneamente a causa dell’incendio che ha devastato la sua casa sita a Malibu.

Le voci sono iniziate a circolare già domenica sera quando la sorella di Miley, Noah Cyrus, ha postato delle storie su Instagram che ritraevano un’enorme torta e dei palloncini con la scritta “Mr e Mrs”.

Miley ha voluto confermare il tutto poche ore fa e siamo contenti che l’abbia fatto perché tutti eravamo intrepidi di sentire la sua voce dopo il matrimonio.

Siamo orgogliosi per lei che ha deciso di tenere all’oscuro dei media il suo matrimonio e non venderlo come altre celebrità.

Ovviamente Miley era bellissima col suo abito bianco.

Guarda sotto un video mentre balla Uptown Funk:

Miley on her Instagram story dancing to Uptown Funk at her wedding! Liam at the end 😂 pic.twitter.com/stneZiMAlb

— MileyCyrus Updates 💔 (@CyrusIsMyVirus) 27 dicembre 2018