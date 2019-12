Nel primo trailer Sonic aveva i denti. Nel secondo trailer Sonic assomigliava un po’ di più a Sonic. Ma il terzo trailer… beh, scopriamolo.

In un esclusivo trailer giapponese per la prossima uscita di febbraio “Sonic – Il film (Sonic the Hedgehog)” vediamo una nuova versione di un personaggio storico sui sentieri erbosi di Emerald Hill Zone. “Baby Sonic”, come riportato dall’account Twitter giapponese di Paramount Pictures, non è mai apparso in modo esemplare in un gioco. Ma il film live-action approfondirà la storia delle origini di questo dolce personaggio.

Sonic the Hedgehog sarebbe dovuto uscire nei cinema a novembre, ma dopo le reazioni del pubblico al primo trailer, Paramount ha spostato la data di uscita a febbraio 2020. La critica ha spinto il regista Jeff Fowler a tornare al lavoro, migliorando il design del personaggio per renderlo il più simile possibile a quello che abbiamo apprezzato nel gioco originale del 1991.

Sonic del 1991 @Sega

Per Baby Sonic i grafici hanno spinto la CG ai massimi livelli.

Secondo il trailer giapponese, ci saranno portachiavi e altri oggetti dedicati a Baby Sonic. Il nostro titolo dice il nuovo Baby Yoda proprio per questo motivo… Paramount e Sega vorranno sfruttare la visibilità di Baby Sonic per vendere numerosi gadget.

Sonic the Hedgehog arriverà nei cinema il 14 febbraio 2020. Credi sarà un flop o le nuove correzioni riusciranno ad accontentare anche i fan più esigenti? Dai la tua opinione nei commenti qui sotto.