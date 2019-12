Quest’estate la cantante latina postò sul suo profilo Instagram una foto che la ritraeva in compagnia del rapper Travis Scott senza aggiungere commenti a riguardo. Da quel giorno nacque la curiosità del pubblico sulla possibilità di una collaborazione in vista tra i due.

Collaborazione prontamente arrivata. Il cantante ha infatti rilasciato “Jackboys”, una compilation di sette brani che va a rappresentare la prima creazione dell’etichetta discografica creata da Travis: Cactus Jack.

Ma il rapper non ha realizzato questo progetto da solo, Cactus Jack vede infatti l’unione con Sheck Wes, Don Toliver, Chase B e Octavian, tutti presenti in “Jackboys”.

Tra le collaborazioni presenti spicca pero’ la presenza dell’inarrestabile Rosalía, che va a concludere un anno di grandi successi.

Insieme a Lil Baby è lei l’aggiunta inserita nel remix del brano “Highest in the room”, già precedentemente rilasciato da Scott.

La canzone è stata scritta in riferimento alla relazione del rapper con Kylie Jenner, madre della figlia Stormi, con la quale pero’ si è separato proprio a ridosso dell’uscita di essa. Tuttavia i due hanno continuato a mantenere un rapporto cordiale e pacifico.

Nel secondo verso del remix lo spazio è tutto della cantante latina che ha dato il suo contributo cantando, come sempre, rigorosamente in spagnolo.

In questa versione troviamo anche la presenza di Lil Baby che sarebbe dovuto essere coinvolto anche nella versione originale, dalla quale pero’ era stato tagliato prima del rilascio ufficiale. La collaborazione ha ugualmente avevo modo di esistere grazie alla pubblicazione del remix.

Fateci sapere cosa ne pensate e se preferite questa versione a quella originale!

Traduzione del testo del remix di Highest in the Room di Travis Scott feat Rosalía e Lil Baby

[Intro: ROSALÍA]

Yeah, yeah, yeah, yeah

[Verso 1: Travis Scott]

Ho spazio tra i miei fumi (Già)

Lei riempie la mia mente con nuove idee

Sono il più alto della stanza (È movimentato)

Spero di farcela fuori di qui (Andiamo)

[Travis Scott & ROSALÍA]

Ha visto i miei occhi, sa che sono andato (Ah)

Ho visto alcune cose che potresti temere

Sto tenendo uno show, tornerò presto (Presto)

Quello non è ciò che vuole sentire (Nah)

Ora l’ho portata nella mia camera (Ah)

Gambe attorcigliate alla mia barba (Uh)

Ho preso la macchina più veloce, fa zoom {Zoom}

Speriamo di farcela fuori di qui

Quando sono con te, mi sento vivo

Dici di amarmi, non mentire (Yeah)

Non attraverserà il mio cuore, non voglio morire

Tengo la pistola al mio fianco (Yeah)

[Ritornello: Travis Scott & ROSALÍA]

Perchè si tratta di fumi

Lei riempie la mia mente di nuove idee (Direttamente)

Sono il più alto della stanza (È movimentato)

Spero di farcela via di qui, andiamo

[Verso 2: ROSALÍA]

Dò gas su una Ferrari nera

I cavalli suonano in ritardo

Se desideri il difficile, lui vuole di più

Qui c’è sempre un bacio della legge (Uy)

Se ora sono fuori non saprei

La giacca sulle spalle e la catena fino al piede

Non saprei se ora sono fuori

Lolly-lollypop il denaro sta arrivando

Oh, ora brilla il gioiello

Proiettili che da dietro fanno male

Broom broom

Spero che confessare mi rovini

[Ritornello: Travis Scott]

Perchè si tratta di fumi

Lei riempie la mia mente di nuove idee

Sono il più alto della stanza

Spero di farcela via di qui

[Verso 3: Lil Baby]

Tesoro, ho appena lasciato Vegas

Li ho stracciati sul tavolo

Sono uscito e ho comprato una nuova Bentayga

Ho pagato in contanti, non ho visto carte

Ho comprato un parco e lo dipingerò più tardi

Tutti gli interni delle mie macchine sono rosse

Da Atlanta, non Decatur

Sono quello che loro dicono, “Non giocarci insieme”

Porto i ragazzi al tuo tavolo

Dò il cinque a LeBron, posti a sedere per vedere i Lakers

Più carta, più haters

Restando in piedi, i miei diamanti corrono

Ci sono andato a letto una volta, pensa che ci frequentiamo

Posso spenderli, li ho messi da parte

Ti farò girare, prova a fregarmi

I’ve been trappin’ up them millions, used to trap it off a Razer

Indietro a quando cercavo di vedere cinque tracce per due, chiamandolo la mia salita

Non hanno mai dovuto darmi nulla, lo voglio e me lo prendo

È garantino l’arrivederci se lei non sta provando a spogliarsi

Sono tipo hmm-hmm

Devi andartene dalla mia stanza

Ci sono delle energie negative che ne fuoriescono

Hmm, lei sta per fare una mossa

Fagli fare quello che fa

Hmm, sono il più alto della stanza

Uh, loro ne prendono uno io ne prendo due

Hmm, c’è spazio

Hmm, hmm, c’è spazio

Testo del remix di Highest in the Room di Travis Scott feat Rosalía e Lil Baby

[Intro: ROSALÍA]

Yeah, yeah, yeah, yeah

[Verse 1: Travis Scott]

I got room, in my fumes (Yeah)

She fill my mind up with ideas

I’m the highest in the room (It’s lit)

Hope I make it outta here (Let’s go)

[Pre-Chorus: Travis Scott & ROSALÍA]

She saw my eyes, she know I’m gone (Ah)

I see some things that you might fear

I’m doin’ a show, I’ll be back soon (Soon)

That ain’t what she wanna hear {Nah}

Now I got her in my room {Ah}

Legs wrapped around my beard {Uh}

Got the fastest car, it zoom {Zoom}

Hope we make it outta here

When I’m with you, I feel alive

You say you love me, don’t you lie (Yeah)

Won’t cross my heart, don’t wanna die

Keep the pistol on my side (Yeah)

[Chorus: Travis Scott & ROSALÍA]

Case it’s fumes

She fill my mind up with ideas (Straight up)

I’m the highest in the room (It’s lit)

Hope I make it outta here, let’s go

[Verse 2: ROSALÍA]

Su black Ferrari le doy gas

Caballos suenan con delay

Si quieres duro el quiere má’

Aquí siempre hay un beso de ley (Uy)

Si ahora de fiera no me fuera a conocer

Chaqueta al hombro y la cadena hasta el pie

Si ahora de fiera no me fuera a conocer

Lolly-lollypop viene cash

Ay, shine ya la’ joya’

Balas que duelen por detrás

Broom broom

Ojalá que me cojas confesá’

[Chorus: Travis Scott]

Case it’s fumes

She fill my mind up with ideas

I’m the highest in the room

Hope I make it outta here

[Lil Baby]

Baby, I just left from Vegas

Did ‘em dirty on the table

Went and bought a new Bentayga

I paid cash, don’t see no paper

Buy a park and tint it later

All my car’s inside tomato

From Atlanta, not Decatur

I’m the one they say, “Don’t play with”

Make them boys get on your table

High-five LeBron, floor seat the Lakers

Get more paper, get more haters

Standin’ still, my diamonds skatin’

Fucked her once, she think we datin’

I can spend it, I’ve been savin’

I’ma spin ya, try to play me

I’ve been trappin’ up them millions, used to trap it off a Razer

Back when I was sellin’ two-for-five plays, call it my raise

Niggas never had to give it to me, I want it and I’ma take it

Guaranteed to tell a ho goodbye if she ain’t tryna get naked

I’m like hmm-hmm

Gotta get up out my room

That’s some more bad vibes comin’ through

Hmm, she gon’ bust a move

Make it do what it do

Hmm, I’m the highest in the room

Uh, they took one and I took two

Hmm, I got room

Hmm, hmm, I got room