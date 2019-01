Questa settimana i Backstreet Boys si riuniranno al New Music Friday con l’inaugurazione di DNA.

Sono passati 6 anni da quando la leggendaria boy band ha pubblicato il suo ultimo album, In A World Like This.

Da allora tutto è cambiato. Sono passati alla RCA Records e hanno dominato al Las Vegas Strip con un nuovo show.

Il quintetto ha dato il via alla nuova era musicale con una delle loro migliori canzoni dagli anni ’90: “Don’t Go Breaking My Heart.” Grazie alla bella produzione synth-heavy hanno raggiunto il primo posto negli Stati Uniti su iTunes e si sono aggiudicati una nomination ai Grammy del 2019… mica male!

Il seguito di “Don’t Go Breaking My Heart” si chiama “Chances“… un altro successo. Lo hanno scritto due sconosciuti – si fa per dire – della musica: Ryan Tedder e Shawn Mendes. In Chances i ragazzi celebrano un’improbabile storia d’amore.

La stessa storia d’amore continua con “No Place“. La canzone romantica presenta alcuni dei più dolci testi dell’album.

“Ho girato tutto il mondo. Ho fatto tutto quello che potevo fare ma tu sarai sempre la casa in cui voglio tornare,” cantano i boy.

“Non c’è un posto, non c’è un posto come te.”

Breathe evidenzia invece le armonie perfette della band. È un’indiscutibile testimonianza della chimica del gruppo, che è stata forgiata nel corso degli anni.

Alcune voci di corridoio affermano che “New Love” potrebbe diventare il prossimo singolo ufficiale. È presente nella playlist “New Music Friday” di Spotify e la decisione ha perfettamente senso.

L’album DNA è carino e tiene testa ai grandi successi che la band ha pubblicato in passato. Qui sotto ti invitiamo a scegliere la tua canzone preferita.