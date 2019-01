Matthew McConaughey ha rivelato il suo peggior film ed è una commedia romantica

Il vincitore dell’Academy Award, Matthew McConaughey, ha affermato che il peggior film interpretato durante la sua carriera è la commedia romantica Come Farsi Lasciare in 10 Giorni.

L’attore, interprete di diverse commedie romantiche come A Casa con i Suoi, Prima o poi mi Sposo, La Rivolta delle Ex, ha affermato di averle incluse nella lista delle peggiori commedie in cui ha avuto una parte, e in cima alla sua lista ci sono i film interpretati nel 2003.

A quanto pare, la sua personale black-list include i film appena citati, e al numero uno ecco segnalato il titolo Come Farsi Lasciare in 10 Giorni.

Scritto da Michele Alexander e Jeannie Long, originariamente in vignetta, Come Farsi Lasciare in 10 Giorni ha avuto molto successo ai botteghini, e per questo, McConaughey ne è riconoscente, sebbene non sia di suo gradimento.

Parlando di questa pellicola, l’attore premio Oscar ha raccontato che è stato il film che gli ha portato il miglior incasso rispetto a tutti gli altri. Non male per un film che ha sulla sua lista dei peggiori di sempre.

Matthew ha anche affermato, di recente, la vera amicizia con Anne Hathaway nel business cinematografico. I due attori hanno collaborato per Serenity e Interstellar.

“Per me, gli affari e le relazioni a lavoro sono passeggere.”

L’attore continua spiegando:

“Intenzionalmente si è più vicini con tante persone nel periodo in cui si sta lavorando, perchè è intenso. Si lavora insieme e dopo si va in tour promozionale e sei con gli altri e con le famiglie degli altri e poi, poof, te ne vai. E non ho così tante relazioni da mandare avanti.”

A proposito di Anne, Matthew ha specificato: