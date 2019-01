Miley Cyrus e Liam Hemsworth hanno fatto la loro prima apparizione in pubblico da marito e moglie.

Il nativo australiano Liam, 25enne, ha fatto la sua entrata sul tappeto rosso al G’Day Usa Gala metre sua moglie Miley è entrata da un altro ingresso.

Lei indossava un abito nero con un profondo scollo e il tutto accompagnato da numerosi gioielli al collo, alle braccia e alle orecchie. Mentre lui ha mantenuto un look più classico e meno eccentrico.

L’attore in questa occasione è stato premiato per il suo ruolo svolto in The Hunger Gams e Indipendence Day: Resurgence.

Agli occhi dei presenti, i due sono risultati molto affiatati.

Sul matrimonio in segreto, Liam ha rivelato:

E’ stata una celebrazione molto intima con i nostri familiari e gli amici più stretti. E’ incredibile pensare che abbiamo trascorso 10 anni delle nostre vite insieme. Da una parte non sembra cambiato nulla, dall’altra sembrano cambiate molte cose. E’ tutto incredibile è sto amando tutto ciò.

Liam ha anche menzionato sua moglie durante il suo discorso di ringraziamento.