La serie che precede le vicende de Il Trono di Spade è ‘davvero sensazionale’ per Naomi Watts

L’attrice Naomi Watts, scelta per il ruolo principale dell’attesissima serie prequel de Il Trono di Spade, rivela di non poter essere più contenta. La nuova serie riprende le storie scritte da George R. R. Martin ma ambientate centinaia di anni prima degli eventi che conosciamo.

Poter far parte del mondo fantastico di Martin, per la Watts, è davvero entusiasmante e lo rivela in un’intervista con Variety. Nonostante ciò rimane reticente sulla nuova serie, mantenendo un velo di mistero sugli eventi trattati.

“E’ un mondo fantastico, vero? Credo che ci siano tanti elementi brillanti in questa serie da renderla molto entusiasmante, molto accattivante,”

Sostiene Naomi, cercando di non approfondire o lasciare dettagli importanti:

“Non voglio addentrarmi qui in un gran buco…Tutto ciò che voglio dire è che è davvero entusiasmante… Lo dirò ancora e ancora e ancora – nient’altro.”

Durante l’intervista, le è stato anche chiesto se si sente pronta a rientrare tra i fandom, una volta entrata a far parte del frinchise. La Watts ha risposto di non saperlo, e che si vedrà più avanti.

La stagione otto de Il Trono di Spade

Intanto l’anteprima dell’ottava stagione de Il Trono di Spade è attesa per il mese di Aprile. La serie andrà in onda su HBO negli Stati Uniti e su Sky Atlantic e su NOW TV nel Regno Unito.

Se gli eventi raccontati da Martin nei suoi romanzi, e adattati da Jane Goldman per il grande schermo, hanno riscosso un successo così ampio e duraturo, lo saranno di conseguenza gli eventi del prequel? La nostra Naomi Watts non ci ha concesso dettagli concreti su cui basarci, ma non demordiamo. Presto le altre notizie sulla serie che anticipa gli eventi degli amati avventurieri de Il Trono di Spade.