Normani e Sam Smith hanno iniziato il nuovo anno con un nuovo successo.

All’inizio di questo mese, il duo ha creato la collaborazione “Dancing With A Stranger” e questa traccia ha decollato nei grafici di vendita.

In poco più di due settimane, la canzone ha accumulato oltre 49 milioni di stream su Spotify.

Questi numeri sono stati sufficienti per portare la canzone nella Top 40 della Billboard Hot 100 la scorsa settimana.

Dancing With A Stranger sta andando ancora meglio nel Regno Unito, dove è stabile in Top 3. E non saremo sorpresi di vederlo salire ancora più in alto grazie al video musicale.

Il video musicale di Dancing With A Stranger

Il video è stato presentato in anteprima ieri (27 gennaio 2018) in esclusiva su Apple Music. Qui due innamorati cercano una via di fuga dalla solitudine nascondendosi in una dimora moderna.

Il video musicale di “Dancing With A Stranger” dovrebbe essere pubblicato su YouTube entro le prossime 24 ore. Gli utenti Apple Music – beati loro – possono guardalo qui. Per tutti gli altri: vi invitiamo a seguire questo post, lo aggiorneremo quando il video verrà reso disponibile.

Clicca qui per leggere il testo di Dancing With a Stranger e scoprire altri dettagli sulla canzone.