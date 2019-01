Secondo Patty Jenkins “Wonder Woman 3” sarà molto contemporaneo.

La 47enne regista, che ha diretto “Wonder Woman” del 2017 e l’imminente “Wonder Woman 1984“, ha rivelato che il terzo film del franchise non sarà ambientato nel passato.

Ha detto a The Hollywood Reporter:

“Non sono fissata su questo aspetto, ma non voglio un altro film d’epoca”.

Patty ha ammesso che, mentre non sono stati finalizzati dei piani concreti per il film, Wonder Woman 3 non sarà ambientato nel passato.

La regista ha condiviso con i fan questa chicca: “L’ambientazione storica è un punto che abbiamo trattato.”

”Non ho intenzione di creare un nuovo Wonder Woman ambientato nel passato, perché non puoi sempre guardarti le spalle ma devi andare avanti. Sarà decisamente una storia contemporanea. Questo è tutto ciò che posso dire.”

Il film di Patty “Wonder Woman” – interpretato da Gal Gadot e Chris Pine – è stato ampiamente acclamato da fan e critica.

Ma la regista ha insistito sul fatto che non ha intenzione di dirigere un film della DC in un prossimo futuro.

Ha detto: “I film tipo Justice League li trovo estremamente impegnativi. Penso che siano fantastici quando sono ben fatti.”