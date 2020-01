Demi Lovato ha fatto ritorno sul palco dei Grammy con il nuovo singolo “Anyone”, con il quale ha voluto mettersi a nudo raccontando lo stato d’animo con il quale scritte questa canzone, pochi giorni prima dell’overdose che la mise in pericolo di vita nel 2018.

Il brano è una richiesta d’aiuto, di ascolto, ma sembra che nessuno sia riuscito a comprenderlo prima che fosse troppo tardi.

“Mi sento stupida quando prego

Quindi perchè sto pregando lo stesso?

Se nessuno sta ascoltando

Chiunque, per favore mandami chiunque

Signore, non c’è nessuno?

Ho bisogno di qualcuno” Estratto dal testo di Anyone di Demi Lovato

La cantante in una recente intervista ricorda come nel momento in cui registrò la canzone pensava di avere la situazione sotto controllo, ma così non fu.

“Quando riascolto oggi questo brano mi chiedo come nessuno abbia pensato ‘aiutiamo questa ragazza’. […] Vorrei poter tornare indietro e fare qualcosa per quella versione di me stessa”

A Luglio saranno due anni dall’accaduto e oggi più che mai Demi ha intenzione di focalizzarsi sulla sua salute e sul suo benessere. Questo non significa che non continuerà a raccontare la sua storia, la cantante ha infatti dichiarato che nell’album che uscirà –con molte probabilità– quest’anno avremo modo di ascoltare altri capitoli, vivere in modo più ravvicinato ciò che l’ha portata a toccare il fondo e come ne è risalita.

Il brano è stato debuttato sul palco dei Grammy in quello che ha rappresentato un momento importante per la cantante che non è riuscita a trattenere le lacrime. La sua esibizione è stata decretata tra le più belle della serata.

Ora Demi continuerà a lavorare in studio di registrazione sul nuovo disco, così come sul fronte recitazione. Negli ultimi mesi infatti la giovane ha ripreso in mano un’atra delle sue passioni tornando sul set. Prima nella commedia di Will Ferrel che avremo modo di vedere su Netflix e poi partecipando come guest star in alcuni episodi della serie televisiva Will&Grace.

Nel frattempo di scoprire cosa avrà in serbo per il pubblico nel prossimo futuro, date un ascolto al nuovo singolo “Anyone” e fateci sapere se ha emozionato anche voi!

Traduzione del testo di Anyone di Demi Lovato

[Intro]

Uh, uh

[Verso 1]

Ho provato a parlare al mio pianoforte

Ho provato a parlare alla mia chitarra

Parlo alla mia immaginazione

Confido nell’alcol

Ci ho provato e provato e riprovato ancora

Ho detto segreti finchè la mia voce non diventò roca

Sono stanca delle conversazioni vuote

Perchè nessuno mi sente più

[Pre-Ritornello]

Cento milioni di storie

E cento milioni di canzoni

Mi sento stupida quando canto

Nessuno mi sta ascoltando

Nessuno sta ascoltando

Parlo alle stelle cadenti

Ma capiscono sempre sbagliato

Mi sento stupida quando prego

Quindi perchè sto pregando lo stesso?

Se nessuno sta ascoltando

[Ritornello]

Chiunque, per favore mandami chiunque

Signore, c’è nessuno?

Ho bisogno di qualcuno

Chiunque, per favore mandami chiunque

Signore, c’è nessuno?

Ho bisogno di qualcuno

[Verso 2]

Ero solita cercare l’attenzione del mondo

Penso di aver pianto troppe volte

Ho solo bisogno di un po’ più di affetto

Qualsiasi cosa per farmi andare avanti

[Pre-Ritornello]

Cento milioni di storie

E cento milioni di canzoni

Mi sento stupida quando canto

Nessuno mi sta ascoltando

Nessuno sta ascoltando

Parlo alle stelle cadenti

Ma capiscono sempre sbagliato

Mi sento stupida quando prego

Quindi perchè sto pregando lo stesso?

Se nessuno sta ascoltando

[Ritornello]

Chiunque, per favore mandami chiunque

Signore, c’è nessuno?

Ho bisogno di qualcuno

Chiunque, per favore mandami chiunque

Signore, c’è nessuno?

Ho bisogno di qualcuno

Oh chiunque, ho bisogno di qualcuno

Oh chiunque, ho bisogno di qualcuno



[Outro]

Cento milioni di storie

E cento milioni di canzoni

Mi sento stupida quando canto

Nessuno mi sta ascoltando

Nessuno sta ascoltando

Testo di Anyone di Demi Lovato

[Intro]

Uh, uh

[Verse 1]

I tried to talk to my piano

I tried to talk to my guitar

Talk to my imagination

Confided into alcohol

I tried and tried and tried some more

Told secrets ‘til my voice was sore

Tired of empty conversation

‘Cause no one hears me anymore

[Pre-Chorus]

A hundred million stories

And a hundred million songs

I feel stupid when I sing

Nobody’s listening to me

Nobody’s listening

I talk to shooting stars

But they always get it wrong

I feel stupid when I pray

So, why am I praying anyway?

If nobody’s listening

[Chorus]

Anyone, please send me anyone

Lord, is there anyone?

I need someone, oh

Anyone, please send me anyone

Lord, is there anyone?

I need someone



[Verse 2]

I used to crave the world’s attention

I think I cried too many times

I just need some more affection

Anything to get me by

[Pre-Chorus]

A hundred million stories

And a hundred million songs

I feel stupid when I sing

Nobody’s listening to me

Nobody’s listening

I talk to shooting stars

But they always get it wrong

I feel stupid when I pray

Why the fuck am I praying anyway?

If nobody’s listening

[Chorus]

Anyone, please send me anyone

Lord, is there anyone?

I need someone, oh

Anyone, please send me anyone

Oh, Lord, is there anyone?

I need someone

Oh, anyone, I need anyone

Oh, anyone, I need someone

[Outro]

A hundred million stories

And a hundred million songs

I feel stupid when I sing

Nobody’s listening to me

Nobody’s listening