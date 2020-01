Arriverà venerdì, ma nell’attesa Dua Lipa ci regala un primo sguardo al video ufficiale di Physical che promette di essere davvero molto bello e interessante.

Dua Lipa ha dato il via al suo nuovo album Future Nostalgia alla fine del 2019 con il magnifico Don’t Start Now e ha subito ottenuto un successo globale. A questo ha fatto seguito la bizzarra traccia che dà anche titolo dell’album, ma ora Dua Lipa è finalmente pronta a pubblicare il secondo singolo ufficiale.

Dua ha infatti condiviso la copertina di Physical la scorsa settimana e ora ci dà un assaggio del video ufficiale tramite la sua pagina Instagram. Per intero il video sarà reso noto soltanto il prossimo 31 gennaio, ma per il momento possiamo vedere un teaser e uno spezzone vero e proprio del video.

Il video di Physical di Dua Lipa

Ecco quindi un primo sguardo a quello che sarà il video di Physical grazie ad un teaser molto interessante, dominato da luci e colori. Non possiamo fare a meno di notare è il primo piano di un cubo di Rubik, alcune coreografie molto colorate e un diamante gigante sospeso per aria.

Nelle ultime ore però Dua Lipa si è spinta ancora oltre, regalandoci un vero e proprio estratto di quello che sarà il video ufficiale dove possiamo capire immediatamente quello che sarà il mood della clip e soprattutto immaginare la bellezza delle coreografie che ne faranno parte.

Insomma c’è molta aspettativa per l’uscita del video di Physical, prevista per venerdì 31 gennaio. Le premesse, stando alle prime immagini che Dua Lipa ci ha concesso, sono davvero interessanti, ma soprattutto siamo abbastanza sicuri che questo secondo singolo sarà un ulteriore successo. Questo è un periodo particolarmente forte per Dua Lipa, e siamo sicuri che combatterà con le sue armi migliori per restare in vetta alle classifiche.

Che cosa ne pensi di questo primo assaggio di Physical? Faccelo sapere nei commenti alla fine dell’articolo.