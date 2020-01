I progetti di Justin Bieber sono sempre più concreti. Dopo l’uscita del singolo “Yummy” che ha decretato il ritorno sulla scena musicale del cantante, è possibile ascoltare una seconda traccia tratta dal nuovo album: “Get Me”, che vede la collaborazione con Kehlani.

La canzone è stata rilasciata insieme all’annuncio che ha ufficializzato l’uscita del nuovo disco “Changes” che sarà disponibile a partire dal 14 Febbraio.

Continua a mantenersi sulla strada R&B anche con questo secondo brano nel quale riflette sulle dinamiche di un rapporto sul quale, date le circostanze, non avrebbe scommesso. Eppure i due sembrano riuscire a capirsi in modo inaspettato.

“Vedi, tu guardi oltre la superficie

E posso dirlo dalle domande che poni

Tu mi rendi in un certo senso nervoso

Sembra come se fossimo sulla stessa onda

Non ho mai pensato potessimo relazionarci, quali erano le possibilità?

Non ho mai pensato che potessi connettermi a te” Estratto dal testo di Get Me di Justin Bieber

Nella canzone è presente anche la voce di Kehlani che ha voluto supportare il cantante anche durante la premiere tenutasi ieri a Los Angeles della docuserie realizzata insieme a Youtube che prevederà una puntata a settimana. Il primo episodio, che inizia a raccontare cosa ha spinto Justin ad annullare parte del suo ultimo tour mondiale e a prendersi alcuni anni di pausa, è già disponibile sul suo canale.

“Get Me” è la seconda traccia tratta dal nuovo album “Changes” la cui uscita sarà seguita da un tour –per il momento solo americano- a partire da Maggio.

Nel corso delle settimane con buone probabilità avremo modo di ascoltare altri contenuti, ma per ora godetevi l’ascolto di “Get Me”.

Traduzione del testo di Get Me di Justin Bieber

[Pre-Ritornello: Justin Bieber]

Oh, tu non ti confronti, non hai niente a che fare con loro, mi capisci?

Giudicando dal modo in cui ti apri, mi capisci

Oh, fuori da questo mondo, mani addosso, ora mi mandi

Osservando il modo in cui ci incastriamo, mi capisci

[Ritornello: Justin Bieber]

Ah ah ah, mi capisci

Ah ah ah, mi capisci

[Verso 1: Justin Bieber]

Vedi, tu guardi oltre la superficie

E posso dirlo dalle domande che poni

Tu mi rendi in un certo senso nervoso

Sembra come se fossimo sulla stessa onda

Non ho mai pensato potessimo relazionarci, quali sono le possibilità?

Non ho mai pensato che potessi connettermi a te

[Pre-Ritornello: Justin Bieber]

Oh, tu non ti confronti, non hai niente a che fare con loro, mi capisci?

Giudicando dal modo in cui ti apri, mi capisci

Oh, fuori da questo mondo, mani addosso, ora mi mandi

Osservando il modo in cui ci incastriamo, mi capisci

[Ritornello: Justin Bieber]

Ah ah ah, mi capisci

Ah ah ah, mi capisci

[Verso 2: Kehlani]

Oh, c’è così tanta chimica

Come un chimico, come fai a finire le mie frasi

Al centro, no, non possiamo negare la sinergia

Che ne dici di raccogliere tutti i benefici? Già

Non ho mai pensato potessimo relazionarci, quali sono le possibilità?

Non ho mai pensato che potessi connettermi a te

[Pre-Ritornello: Justin Bieber e Kehlani]

Oh, tu non ti confronti, non hai niente a che fare con loro, mi capisci?

Giudicando dal modo in cui ti apri, mi capisci (Oh mi capisci davvero)

Oh, fuori da questo mondo, mani addosso, ora mi mandi (Ecco perchè mi mandi)

Osservando il modo in cui ci incastriamo, mi capisci (Oh mi capisci davvero)

[Ritornello: Justin Bieber e Kehlani]

Ah ah ah, mi stai capendo (Ooooooooooooh)

Ah ah ah, mi stai capendo (yeeeeeeeeah)

[Outro]

Oh, mi capisci

Mi capisci, già

Mi capisci, già

Mi capisci, già

Testo di Get Me di Justin Bieber

[Pre-Chorus: Justin Bieber]

Oh, you don’t compare, don’t fit in with ‘em, do you get me?

Judgin’ by the way you open up, you get me

Ooh, out of this world, hands on, baby, now you send me

Lookin’ at the way we’re blendin’ in, you get me

[Chorus: Justin Bieber]

Ha-ha-ha, you get me

Ha-ha-ha, you get me

[Verse 1: Justin Bieber]

See, you lookin’ beyond the surface

Can tell by the questions you’re asking

You got me low-key nervous

It feels like we’re on the same wave, yeah

Never intended to relate, I mean, what are the chances?

Never thought I’d connect with you, not in these circumstances

[Pre-Chorus: Justin Bieber]

Oh, you don’t compare, don’t fit in with ‘em, do you get me?

Judgin’ by the way you open up, you get me

Ooh, out of this world, hands on, baby, now you send me

Lookin’ at the way we’re blendin’ in, you get me

[Chorus: Justin Bieber]

Ha-ha-ha, you gettin’ me

Ha-ha-ha, you gettin’ me

[Verse 2: Kehlani]

Ooh, there’s so much chemistry

Like a chemist how you finishin’ my sentences

In the center, no, we can’t deny the synergy

How ‘bout reapin’ all the benefits? Yeah

Never intended to relate, I mean, what are the chances?

Never thought I’d connect with you, not in these circumstances, no

[Pre-Chorus: Justin Bieber, Kehlani]

Oh, you don’t compare, don’t fit in with ‘em, do you get me?

Judgin’ by the way you open up, you get me (Yeah, you really get me, ooh, ooh)

Ooh, out of this world, hands on, baby, now you send me (Ooh, that’s why you send me)

Lookin’ at the way we’re blendin’ in, you get me (Ooh, you really get me)

[Chorus]

Ha-ha-ha, you gettin’ me (Ooooooooooooh)

Ha-ha-ha, you gettin’ me (Yeeeeeeah)

[Outro]

Oh, you get me, yeah

You get me, yeah

You get me, yeah

You get me, yeah