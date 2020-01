Ci viene confermato da uno dei protagonisti del cast: No Time To Die, il nuovo capitolo della saga di 007 sarà collegato ai precedenti film della saga con protagonista Daniel Craig.

A farcelo sapere, in una recente intervista per Collider è stato l’attore Ben Whishaw. parte anche lui del cast, dove riprende il suo ruolo di specialista tecnologico per Bond 25.

Se fino ad ora c’erano dei dubbi su eventuali collegamenti tra i vari film, adesso ne abbiamo la certezza: No Time To Die sarà collegato ai precedenti capitoli Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall e Spectre.

La dichiarazione di Ben Whishaw su No Time To Die

Ecco quanto dichiarato dall’attore Ben Whishaw riguardo alla trama di No Time To Die e ai collegamenti con i precedenti film:

È l’ultimo film di Daniel (Craig) nei panni di James Bond, quindi penso che ciò che possono aspettarsi gli spettatori è una sorta di riassunto, immagino, di tutti i precedenti film di Bond che Daniel ha fatto. Ci sono fili di tutti i film in esso, in un certo senso arrivano a una conclusione generale.

Whishaw ha anche parlato della sua esperienza sul set con il regista Cary Joji Fukunaga, raccontando il suo entusiasmo per la lavorazione del film:

“È stato grandioso- ha detto -E sai, le cosa sorprendente è che lo ha trattato, o è stato in grado di affrontarlo, per quello che è sembrato a me, quasi come un film indipendente.

Ed è stato abbastanza improvvisato. Non abbiamo fatto molte riprese. Era tutto molto leggero. A volte un po’ caotico, ma sono molto entusiasta di vedere come ha costruito il film di chiusura.

No Time to Die è il venticinquesimo film di James Bond e uscirà nelle sale cinematografiche del Regno Unito il 2 aprile 2020, negli Stati Uniti l’8 aprile e qui in Italia il 9 aprile.

Abbiamo tutto il tempo di rivedere i precedenti film per un ripasso generale. E tu hai un capitolo preferito? Faccelo sapere nei commenti qui sotto.